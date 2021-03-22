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Настя Каменських влаштувала танці у ванній на сцені гіпершоу "Маска"

Сьогодні, 20:00

Зірка взяла участь у виступі одного з учасників проекту

У суботу на телеканалі "Україна" вийшов дев'ятий випуск масштабного шоу "Маска", в якому розкрили одразу двох знаменитостей. Не менше вразив глядачів епатажний іноземець Сом, який виступив на сцені разом з NK | Настею Каменських.

Раніше детективи вважали, що в образі Сома могли замаскуватися актор Жан-Клод Ван Дамм, зоряний кулінар Ектор Хіменес-Браво, борець Жан Беленюк і телеведучий Андрій Бєдняков.

У новому випуску гіпершоу "Маска" учасник дав нові підказки про себе. Так, він заявив, що крім англійської, знає ще кілька мов, одна з яких починається на букву "т" і закінчується на "а". Настя Каменських припустила, що це може бути актор Джерард Батлер, а DZIDZIO назвав ім'я кінорежисера Любомира Левицького.

NK та Сом на шоу "Маска"
NK та Сом на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

На грандіозній сцені телеканалу "Україна" Сом виконав хіт "Обстановка по кайфу" Олега Кензова, а в його постановці взяла участь NK. Поп-діва веселилася під запальні ритми і танцювала прямо у ванній. Після такого яскравого номера Сом навіть зізнався, що любить Настю.

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Особливо номер сподобався Андрію Данилку, який сказав, що у нього склалося враження, ніби Сом і Настя його репетирували.

Настя Каменських та Сом на шоу "Маска"
Настя Каменських та Сом на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

"А ми репетирували! Ми вдома репетирували. Із Льошею. У ванній репетирували з Льошею", – заявила Настя в ефірі телеканалу "Україна".

"Боже, так що будуть діти скоро?" – поцікавилася Оля Полякова.

NK тільки розсміялася, нічого не відповівши колезі. Та глядачі припустили, що під маскою Сома може ховатися чоловік співачки Потап, а своєю відповіддю вона ледь не видала таємницю. Невже в образі Сома дійсно замаскувався Потап?

Нагадаємо, що в YouTube вийшов новий епізод шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні проекту "Маска" в суботу, 27 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" вперше виступив Ворон.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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