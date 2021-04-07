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У гранд-фіналі шоу Маска з'явиться VIP-гість: хто ж він

Сьогодні, 12:51

Гранд-фінал відбудеться вже цієї суботи

Уже в цієї суботи глядачі телеканалу "Україна" побачать грандіозний фінал найпопулярнішого шоу країни "Маска". Фінальний ефір буде вражати несподіванками , одна з яких – виступ на сцені проєкту таємничого гостя Рака, образ якого створив дизайнер Назар Дідик.

За словами художника по костюмах гіпершоу "Маска" Назара Дідика, хоча втілити образ Рака йому запропонували продюсери телеканалу "Україна", у нього до цього героя особливе ставлення.

Рак
Рак
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Він мене зацікавив, тому що я сам по знаку зодіаку – Рак. Мав можливість втілити в життя всю справжність і натуралістичність цього членистоногого, правда вареного, – сміється Назар Дідик і підказує, яка зірка замаскувалось в такому екстравагантному костюмі. – Для мене цей образ особливий ще й тому, що в ньому ховатися муза мого дитинства. Під кожною маскою, під панциром і твердою шкаралупою завжди б'ється справжнє серце великої зірки. Вірте в себе справжнього і світитеся. Щирість і відкритість – запорука кожної щасливого життя ".

За традицією, перед виступом герой дасть підказки про свою особистість. Рак вкаже, що у нього була спільна робота з одним із зіркових детективів.

Рак на шоу "Маска"
Рак на шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Буду відвертим – продюсерам цього проекту довелося вмовляти мене виступити на сцені. Це один з найсміливіших експериментів в моєму житті! – зізнається епатажний Рак в ефірі гіпершоу "Маска". – Для мене все почалося з "Червоної рути" – ох, як швидко летить час! Цінуйте кожну мить і не звертайте увагу на дурниці ".

На масштабної сцені телеканалу "Україна" Рак виконає пісню Водяного з мультфільму "Летючий корабель". А чи вдасться детективам відгадати, яка суперзірка замаскувалось в цьому образі? Дізнаємося вже цієї суботи в гранд-фіналі кращої прем'єри року – гіпершоу "Маска".

Нагадаємо, в фіналі проекту зійдуться романтичний Дракон , величне Сонце і мужній Носоріг . Які знаменитості ховаються під цими масками? І хто з них стане переможцем?

Сонце, Носоріг і Дракон
Сонце, Носоріг і Дракон
Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 03.04.21 склала 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98% **. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів ***.

Дивіться гранд-фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
*** Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна

Раніше Дмитро Каднай розсекретив, як проходять репетиції на шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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