Всім все подобається: MARUV, Астаф'єва та інші зірки розповіли, як близькі реагують на їхні голі фото

Багато знаменитостей публікують у соцмережах відверті фотографії. Але що про це думають їхні сім'ї?

Багато зірок оголюються для фотосесій і публікують відверті знімки в соціальних мережах. І не тільки знаменитості.

Поки всі обговорюють українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю, у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Maruv, DJ Nana, Даша Астаф'єва та інші розповіли, як рідні реагують на подібні знімки.

На запитання, що сказала бабуся скандальної Maruv, коли побачила внучку в образі БДСМ-діви, співачка відповіла: бабуся її дуже любить і нормально сприймає все, що робить співачка.

"Вона може сказати, що їй щось не подобається, але я кажу: "Бабусю, я дуже добре заробляю", вона каже: "Все, питання зняте", – поділилася артистка.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва часто публікує пікантні фото в Instagram. Однак сама артистка відвертими ці знімки не вважає.

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Відверті, можливо, для вас? Для мене вони не відверті. Навіть без купальника – це не відверто. Це просто чесно і з хорошим ставленням до себе", – говорить Даша.

А що думають про ці фотографії родичі Астаф'євої? "Добре! Класно! Вони теж фоткаються голі і в купальниках", – відповідає та.

Колишня колега Даші, ексучасниця гурту "Нікіта" DJ Nana розповіла, як реагує її бабуся на оголені знімки внучки.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

"Бабусі все дуже подобалося. Вона мене завжди підтримує. Вона з першої обкладинки журналу Playboy завжди говорить: "Правильно, красива дівчинка, все повинні тебе бачити, молодець, тільки вперед", – ділиться красуня.

Нана часто публікує відверті фото в соцмережі. Цікаво, як на це реагує цивільний чоловік артистки – Руслан Квінта?

"Дуже багато фотографій мені робить сам Руслан. Я виставляю, кажу: "Я залажу на плиту, ти стоїш біля холодильника, я роблю ось так, ти мене фотографуєш", – зізнається DJ Nana.

Багато пікантних знімків і в Instagram співачки NK. Але, схоже, Потап дружину не ревнує: "Мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається".

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя часто демонструє в кліпах оголені ніжки, сміливо вдягає вбрання з глибоким декольте! А в кліпі A HUEVO взагалі прикрила груди лише залізними карабінами.

"Я до цього ставлюся дуже позитивно. А чому б і ні? Ми ж в якому віці живемо? І ніжки, і все! Якщо вона красива, якщо їй є що показувати", – говорить у програмі "Зірковий шлях" мама Каменських.

24-річна співачка Мішель Андраде знялася напівоголена для чоловічого журналу. Хоча раніше дівчина такого не могла допустити.

Фото: instagram.com/mishvirmish

"Я раніше була проти чоловічих журналів. І я думала: "Ні, я ніколи так не зроблю". А тут я побачила просто цей образ, я побачила, що це досить красиво, і сексуально, і зухвало. А тут немає нічого вульгарного... Чому б не поекспериментувати", – говорить вона.

А як до таких експериментів поставилися рідні артистки, Андраде розповіла в програмі "Ранок з Україною": "Бабуся сказала: "Боже, які гарні фотографії!" Мама теж сказала: "О, які гарні фоточки!" А ось із татом співачка не обговорювала цю тему.

Раніше Оля Полякова розлютила соцмережі своїми голими фото.

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