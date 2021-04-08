Настя Каменських випустила своє реаліті-шоу, де показала сварку з Потапом (відео)

Співачка полетіла в Мексику знімати власне шоу

Поки все випускають відеоблоги, Настя Каменських вирішила піти далі і запустити власне реаліті – "Девочки рулят". До речі, нещодавно вона презентувала однойменний трек.

Настя зібрала невелику компанію близьких їй людей, а саме – свою маму Лідію, подругу Анну Андрійчук (екс-дружину Позитиву), а також своїх менеджерів – Ілону і Валерію і відправилася до Мексики.

Настя Каменських зі своєю матір'ю Лідією і подругою Анною Андрійчук Фото: пресслужба

У першій серії Настя показала, як вона повідомляє близьким про те, що купила квитки. Звичайно, всі були в шоці і спочатку відмовилися, але в підсумку полетіли.

Що стосується чоловіка артистки – Потапа, йому вона теж нічого не говорила про поїздку. Його реакцію на новину про подорож Настя зняла на камеру.

"Мені подобається Мексика, ми завжди їздили разом. Я твій чоловік, я хоча б міг би знати про такі сюрпризи заздалегідь. Це не дуже правильно по відношенню до чоловіка, як мінімум", – сказав Потап.

Скріншот: відео з YouTube

Глядачі оцінили новий проєкт артистки і вже пишуть захоплені коментарі під відео, однак були й ті, хто подумав, що в ролику все постановочне. Деякі стверджують, що Потап взагалі полетів до Мексики разом з Настею.

"Мені здається, що початок трохи награний", "Так багато постановочних моментів, все відчувається", "Дуже прикольно, але видно, що багато постановок", "В аеропорту їх (Настю і Потапа – Ред.) бачили разом", – пишуть шанувальники.

Скріншот: YouTube

У першому випуску Настя показала, як вона зі своїми "дівчатками" заселяється на віллу. Всього буде 10 епізодів, в яких Каменських, за її словами, буде ділитися з шанувальниками всім найважливішим і сокровенним.

Нагадаємо, ЗМІ розсекретила вартість будинку Насті Каменських і Потапа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися