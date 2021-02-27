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Як прикрашати коктейлі, аби зробити їх інстаграмними

Сьогодні, 12:22

Зібрали кілька референсів для естетичної насолоди

У моду вже давно повернулися посиденьки з друзями вдома за келихом чого-небудь міцненького. Дегустація в барах обходиться досить дорого, та й карантин ніхто не відміняв. Якщо хочеться смачного, красивого і з градусом – урізноманітніть свої звички. Навчіться робити модні коктейлі вдома. А також не тільки їх пити, але й стильно прикрашати, щоб підкреслити вміст напою.

Ми зібрали кілька референсів в одному матеріалі як прикрасити коктейль естетично. До того ж, один з них ідеально доповнить стрічку вашого профілю в Instagram. Сподіваємося, ви в тренді!?

Трохи зелені, але більше простору

Такий референс оздоблення підійде вам, якщо ви збираєтеся пити напої з келихів схожої форми, як на фото. Лише в цьому випадку мінімалістична флора вдало доповнить коктейль.

Акцент на просторі та мінімізації декорації
Акцент на просторі та мінімізації декорації
Фото: Pinterest

Тут головне – не перебільшити. Краще мінімум зелені, але максимум простору. Однієї гілочки достатньо, аби передати настрій вечірки в одному келиху.

Наприклад, можете спробувати свіжий розмарин...

Акцент на просторі та мінімізації декорації
Акцент на просторі та мінімізації декорації
Фото: Pinterest

.... або іншу зелень, яка є під рукою!

Акцент на просторі та мінімізації декорації
Акцент на просторі та мінімізації декорації
Фото: Pinterest

Погодьтеся, виглядає просто, але водночас дорого і естетично!

Важливо: прикраса, яка заважає пити коктейль, – це невдала прикраса.

Робимо акцент на солодкій ваті

Цей варіант ідеальний, якщо на вечірці плануєте пити вино або шампанське. Тому солодка вата прекрасно доповнить келих сухого або з бульбашками. І вино вже буде сприйматися не таким консервативним і стриманим, а стильним!

Поєднання солодкої вати та алкоголю
Поєднання солодкої вати та алкоголю
Фото: Pinterest

Ви також можете використовувати не одну вату, але й спробувати посипати поверх неї їстівні прикраси.

Поєднання солодкої вати та алкоголю
Поєднання солодкої вати та алкоголю
Фото: Pinterest

Мінімізуємо фрукти – доповнюємо коктейль

Фрукти завжди були доповненням таких популярних коктейлів як "Апероль", "Маргарита", і навіть до звичайної текіли бонусом йде лайм. Скористайтеся ними також на домашніх вечірках.

Мінімум фруктів для "вау" ефекту
Мінімум фруктів для "вау" ефекту
Фото: Pinterest

Обирайте фрукти на свій смак і, з огляду на рецептуру коктейлю, колористику. Тут головне – не перебільшити. У себе вдома ви бармен, у якого немає барної карти, але є фантазія і асортимент улюблених напоїв.

Мінімум фруктів для "вау"-ефекту
Мінімум фруктів для "вау"-ефекту
Фото: Pinterest

Тому тестуйте різні дизайни з фруктами і обирайте найкращі поєднання.

Декоруємо стрічками – робимо келих цікавіше

Якщо ви любите мінімалізм і верхню частину коктейлю не хочете прикрашати, то це ідеальний вихід для вас. Скористайтеся стрічкою, зробіть акцент на ніжці келиха!

Акцент на нижній частині бокалу
Акцент на нижній частині бокалу
Фото: Pinterest

Можете взяти мінімалістичну стрічку або ж оберіть цікавіші інтерпретації. За бажанням можете додати оригінальний напис до стрічки.

Акцент на нижній частині бокалу
Акцент на нижній частині бокалу
Фото: Pinterest

Такий підхід буде вдалим, якщо ви робите тематичне свято. Наприклад, як 8 Березня!

Менше келихів — більше оригінальності

А якщо ви з тих, кому пити з келихів вже набридло, то скористайтеся тематичними пляшечками. Погодьтеся, виглядає цікаво! А за рахунок вибору різних видів трубочок коктейль вийде ще оригінальнішим.

Коктейлі в оригінальних пляшечках
Коктейлі в оригінальних пляшечках
Фото: Pinterest

Обирайте тандем з огляду на напій, колористику вечірки і настрій.

Спойлер: ваші друзі оцінять, якщо додасте на пляшки написи.

Коктейлі в оригінальних пляшечках
Коктейлі в оригінальних пляшечках
Фото: Pinterest

Наприклад, зробите персональні коктейлі з іменами, жартами, які розумієте тільки ви, або передбачення.

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