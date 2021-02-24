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Що випиває Єлизавета II: алкогольні звички королеви

Сьогодні, 19:58

Спойлер: вона ще з тих любителів випити

Королева Єлизавета II — керуючий монарх Великобританії ще з 1953 року. Їй пішов 95 рік і на перший погляд здається, що вона повністю відмовилася від алкоголю. А все через бездоганний вигляд на світських заходах у літньому віці. Але ні, королева випиває чимало, і в основному — 40-градусні напої!

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Reuters

Королева любить класичний джин уперемішку з дюбонне (солодким аперитивом на основі вина), додаючи до коктейлю ще лід і лимон. Роблять їй напій в такому співвідношенні: 2 частини дюбонне і 1 частина джину. І це її найулюбленіший алкоголь, який став традиційним для королеви, як червоні автобуси для Лондона.

Але одним коктейлем з джину в алкогольній карті Єлизавет не обходиться. Її двоюрідна сестра Маргарет Роудс стверджувала, що королева також любить за обідом випити "Драй мартіні". Але іноді в цей період дня буває і вино, а поєднує вона його з солодким десертом — наприклад, шоколадом.

Вечерю Елизавета іноді також доповнює легким алкоголем — солодким німецьким вином. Але, звичайно, воно не перевершує її улюблений джин.

Але і це ще не все. Перед сном королева п'є не чай з молоком, як більшість з вас могли подумати. Вечір вона часто завершує на шампанській ноті. Це може бути одна з колекційних пляшок королівського ордеру — Bollinger, Lanson або King.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ
Фото: Pinterest

Потенційно в королівському барі також можуть бути й інші напої з ордером королівської сім'ї, наприклад "Бакарді" і "Булмерс". І, звичайно, джин "Гордонc".

Так виглядає джин з гербом, яким королівська сім'я робить помітки на гідних напоях. Тому логічно, що перераховані одиниці можна побачити серед "алкогольних улюбленців" королеви Елизавети.

Джин "Gordon's"
Джин "Gordon's"
Фото: Getty Images

Цікавий факт: більшість алкогольних звичок королеві Єлизаветі II передалися від мами! Вона також любила міцний джин і аперитив дюбонне. На щастя, її любов до алкогольної культури не вплинула негативно на здоров'я і померла вона тільки у 101 рік.

Мама королеви Єлизавети
Мама королеви Єлизавети
Фото: Pinterest

Кузина правительки Маргарет Роудс в одному з інтерв'ю привідкрила завісу: за її словами, королівські алкогольні уподобання ніколи не змінювалися.

Тепер і ви знаєте, що чай з молоком — це не єдиний напій, який п'є щодня Єлизавета II.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

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