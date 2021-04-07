Прозора спідниця і капелюшок-унітаз: головні модні провали перших леді та королівських осіб

Ой, помилочка вийшла!

Нещодавно Олена Зеленська прокоментувала скандал через жовту сукню в Японії. Тоді її звинуватили несправедливо. Але це не означає, що перші леді і члени королівських сімей ніколи не припускаються модних помилок. На жаль, навіть наявність стиліста не гарантує, що черговий вихід не обернеться провалом. Ми згадали кілька яскравих прикладів, коли щось явно пішло не так.

Прозора спідниця Меган Маркл

2018-го, під час туру Австралією і Океанією, герцогиня Сассекська встигла змінити з десяток вбрань. І, схоже, це її неабияк втомило. Для свого останнього виходу Меган Маркл обрала трикотажний топ із рукавами 3/4 та... напівпрозору спідницю.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Після такого продажі білизни-шортиків у Британії неабияк збільшилися, але вийшло незручно.

Ох вже ці капелюшки...

Жінки королівської родини мають вдягати капелюшки на офіційні заходи. І ми їм із цього приводу не заздримо. Адже грань між "елегантно" і "комічно" в цьому разі дуже тонка. Не встигнеш озирнутися, як на голові замість чарівного аксесуара з 50-х красується величезна зефірина.

Герцогиня Корнуольська Фото: instagram.com/clarencehouse

Частіше за інших критикують капелюшки принцеси Євгенії та герцогині Корнуольської. Хоча одного разу виділилася і принцеса Беатріс. Ще жодному головного убору не присвячувалася така кількість мемів.

Принцеса Беатріс Фото: Pinterest

Меланії Трамп дійсно наплювати

У всякому разі, так було написано на куртці, в якій експерша леді США приїхала підтримати дітей-мігрантів. Але цей провал не став для Меланії ні першим, ні останнім.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Попри наявність смаку, доречність вбрань Трамп викликала питання весь час, поки її чоловік був президентом. Здається, лише вона могла приїхати до затопленого Техасу на 12-сантиметрових "лабутенах" або говорити про боротьбу з насильством в неоновій сукні за 3000 дол.

Меланія Трамп у сукні Valentino Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія vs диван

Перед кожною появою на публіці онучка королеви Єлизавети II виконує роботу над помилками і намагається вдосконалювати свої образи. Але інтернет пам'ятає все. Чомусь саме сукні принцеси Євгенії частіше нагадували користувачам принт дивана в стилі прованс.

Принцеса Євгенія Фото: Pinterest, instagram.com/kensingtonroyal

Карла Бруні не носить білизни

Дружина Ніколя Саркозі неодноразово з'являлася на публіці без бюстгальтера під сукнею. І якщо у вечірньому вбранні на це ще хоч якось можна заплющити очі, то на офіційному прийомі глав інших держав – важкувато. А уявіть, якби їм із Меган Маркл подобалися однакові спідниці?..

Карла Бруні Фото: AFP

Довгонога Бріжит Макрон

Бріжит старша за свого чоловіка, президента Франції Еммануеля Макрона на 25 років. Таку різницю у віці вона компенсує сміливими образами. Іноді занадто сміливими. Рідко першу леді можна побачити в спідниці довжини міді або максі: вона оголює коліна навіть на тих заходах, де за дрес-кодом це заборонено. Хоча варто віддати належне – для 67-ми років ноги Бріжит виглядають фантастично.

Бріжит Макрон Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон у весільній сукні

Герцогиня Кембриджська рідко допускає модні помилки. Вона надає перевагу скромним і стриманим образи, а її витончену фігуру складно зіпсувати неправильним фасоном. Але є у Кейт якась пристрасть до білих суконь – не простих, а довгих і пишних, як у нареченої. В одній вона з'являлася на різдвяному прийомі за підтримки Royal British Legion, в іншій – на церемонії BAFTA. Нижче приклад з вечері на честь візиту Трампа 2019-го.

Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen Фото: Getty Images

Також читайте добірку зірок, які навчилися приймати свої недоліки зовнішності.

Нагадуємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на квітень-2021. Там ви знайдете креативні подарунки на будь-який смак і свято цього місяця.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися