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Нема чого соромитися: зірки, які навчилися приймати свої недоліки зовнішності

Сьогодні, 19:46

Розповідаємо про зірок, які не звертають уваги на критику на свою адресу через зовнішність

Досконалих людей не буває, хоч іноді картинки в Instagram та фільтри намагаються довести зворотнє. Герої нашої нової добірки не соромляться своїх вад зовнішності і навчилися їх приймати. Дмитро Коляденко та журналісти програми "Зіркоманія" дізналися, хто із зірок не приховує свої проблеми із зовнішністю.

Карді Бі не соромиться показувати свою недосконалу шкіру

Реперша Карді Бі не приховує, що неідеальна. На своїй сторінці в Twitter зірка опублікувала відео, де розповіла, що відчуває себе добре навіть тоді, коли показує свою недосконалу шкіру без макіяжу. Співачка звернулася до хейтерів й відзначила, що щаслива, а її альбоми від того продаються не менш успішно.

Цим постом знаменитість підняла цілу хвилю подібних публікацій. Інші жінки спочатку показували себе без макіяжу, а потім вже в кадрі наносили косметику під нову композицію Карді Бі.

Камерон Діаз не боїться показати себе без макіяжу

Камерон Діаз
Камерон Діаз
Фото: Pinterest

Камерон Діаз – ще одна зірка, яка не боїться показати обличчя без макіяжу. У актриси було хронічне захворювання шкіри – акне, але вона стверджує, що поборола його за допомогою правильного харчування. Тобто будь-який вплив – сонце, погана вода або стрес можуть спровокувати висипання в будь-який момент.

Сіл полюбив свої шрами на обличчі

Співак Сіл
Співак Сіл
Фото: Pinterest

Співакові Сілу ще в підлітковому віці поставили діагноз – червона вовчанка. Від цієї хвороби на шкірі виникають болючі рани і повністю випадає волосся. Шрами на обличчі співака – це наслідок хвороби. Сіл довго не міг прийняти хворобу і страждав від депресії. Однак співак все ж змирився з реальністю і полюбив себе таким, який є.

Хоакін Фенікс приймає свій шрам над губою

Хоакін Фенікс
Хоакін Фенікс
Фото: Instagram.com

Ще один недолік зовнішності має суперзірка Хоакін Фенікс – за його верхньою губою є маленький шрам і шанувальники припускають, що він з'явився після операції через розщелину верхньої губи. Актор жодного разу не коментував ці здогадки. Одного разу телеведуча Венді Вільямс у своєму шоу вирішила висміяти його. Фани актора та інші знаменитості засудили телеведучу, адже актор народився з ущелиною і ніяк не міг на це вплинути. А в Мережі навіть з'явилася петиція, щоб телеведучу звільнили за образу людей, які мають такий недолік.

Раніше ми розповідали, який вигляд мали голлівудські зірки 30 років тому.

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