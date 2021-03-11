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Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

Сьогодні, 18:57

Раніше першу леді звинуватили в тому, що вона порушила традиції Японії, вибравши невідповідний наряд

Дружина президента України Олена Зеленська вперше прокоментувала модний "скандал" через її вбрання під час офіційної поїздки в Японію два роки тому.

За словами Зеленської, тоді була проведена ретельна підготовка до заходу – вивчені всі японські традиції і протокол. В Японії її наряд оцінили, а ось в Україні стала поширюватися інформація про те, що перша леді нібито порушила правила, вибравши наряд жовтого кольору. У той час як жовтий в Японії вважався кольором виключно імператорської сім'ї.

Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Офіційно хочу сказати, що це неправда, ці люди помилилися. По-перше, світлий лимонний відтінок мого сукні і темно-жовтий колір імператорської сім'ї – це два різні відтінки, для японців це має дуже важливе значення. По-друге, заборона носити жовте існував в Японії до VIII, і, за деякими даними, до XV століття. Тобто вже багато століть людям дозволено носити будь-які кольори, які вони хочуть носити ", – пояснила Зеленська під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

За словами Олени, завдяки цьому казусу, сукня була продана на аукціоні, а виручені гроші були спрямовані на придбання обладнання для центру онкохворих дітей.

Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на форумі в костюмі за 28 тисяч гривень.

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