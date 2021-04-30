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Просто космос! Погляньте на клатч за 152 тисячі гривень у вигляді персонажа Зоряних воєн

Сьогодні, 14:58

Бренд Джудіт Лібер пофантазував, як дроїд R2-D2 виглядав би у 24-каратному золоті

Пам'ятаєте клатч у формі губ, з яким Анджела Бассетт з'явилася на червоній доріжці "Оскара"? Його дизайнер із Judith Leiber Couture анонсував нове творіння, теж вражаюче. Разом із Lucasfilm бренд випустив сумочки у вигляді персонажа R2-D2 із "Зоряних війн". Вони представлені в двох кольорах і коштують по 152 тис. гривень.

Фото: Judith Leiber

На виготовлення клатчей знадобився цілий рік ручної роботи. Кожен прикрашений 9000 кристалів і 24-каратним золотом. Біло-синій варіант у точності копіює дроїда із "Зоряних війн", а золотистий здається більш оригінальним.

Фото: Judith Leiber

На офіційному сайті Judith Leiber Couture багато й інших розкішних аксесуарів. Якщо сьогодні у вас є дедлайни, краще туди не заглядати – зависнете щонайменше на годину.

Фото: Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Сумки Джудіт Лібер регулярно опиняються не тільки в руках знаменитостей, але й на музейних виставках.

Фото: Judith Leiber

Утім, в кіно ми їх теж бачили. Ось, наприклад, клатч-капкейк у культовому епізоді "Секс і місто".

Кадр із серіала "Секс і місто"
Кадр із серіала "Секс і місто"

Нагадаємо, що Adidas привітав "Зоряні війни" із днем народження – випустив кросівки з майстром Йода.

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