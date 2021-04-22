Внучата племінниця Єлизавети II випустила екологічну білизна з кори і водоростей

Один із комплектів колекції леді Амелія Віндзор навіть презентувала на собі

Двоюрідна онука 95-річної королеви Єлизавети II похвалилася в Instagram колаборацією з Alexander Clementine. Спільно з брендом Амелія Віндзор створила колекцію нижньої білизни з екологічно чистих матеріалів – морських водоростей і деревної кори.

Амелія Віндзор Фото: instagram.com/alexanderclementineltd

За словами 25-річної дівчини, вийшло не лише красиво, але й корисно. Натуральні волокна SeaCell і Tencel містять вітаміни A, C, E і B12, необхідні для здоров'я шкіри. До того ж для виготовлення потрібно на 97% менше води, ніж для бавовни.

Амелія Віндзор Фото: instagram.com/amelwindsor

Фірмова модель внучатої племінниці королеви складається з бюстгальтера трикутної форми і стрінгів. Вартість – 2756 грн. Також вона стала автором логотипу – червоного серця з написом Made in London, with Love ("Зроблено з любов'ю в Лондоні").

Фото: instagram.com/alexanderclementineltd

Окрім творіння Амелії Віндзор, до колекції увійшли класичні комплекти Alexander Clementine з топами і високою посадкою.

Alexander Clementine Seaweed Фото: alexanderclementine.com

Alexander Clementine Seaweed Фото: alexanderclementine.com

Нагадаємо, що днями дизайнер Майкл Корс зібрав супермоделей 90-х для показу ювілейної колекції.

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