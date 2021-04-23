Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Нехай буде сила! Adidas присвятив кросівки майстру Йода із Зоряних війн

Сьогодні, 15:24

Вони виготовлені з екологічно чистого матеріалу Primegreen

У продовження весняної еко-колекції Forever бренд Adidas представив новий дизайн кросівок – Stan Smith Yoda. Нескладно здогадатися, що вони присвячені тому самому гранд-майстру Ордена джедаїв із "Зоряних війн".

Фото: adidas.com

Від класичної моделі новинку відрізняють яскраво-зелені акценти. На язичку намальований Йода, а п'яту прикрашає його портрет з тисненої шкіри.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Також відсиланнями до саги стали цитати наймудрішого з джедаїв – "Не пробуй" і "Роби або не роби". Це слова з культового діалогу Йоди і Люка Скайуокера.

Фото: adidas.com

- Добре, я спробую.- Ні! Не пробуй. Роби. Або не роби. Не пробуй.

Вартість кросівок Stan Smith Yoda – 120 дол.

Також нагадаємо, що раніше Adidas знайшов натхнення у... пасхальному яйці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Nike створив кросівки, які стають ще красивішими після зношування (фото) Для шанувальників травички: Reebok випустив лімітовані кросівки до Дня марихуани Снікер-культура: 15 пар кросівок, які підійдуть на всі випадки життя
зоряні війни кросівки Adidas
Реклама

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 14:14Зірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Новини партнерів

Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Лобода, Тина Кароль и Монатик: как выглядели звезды в детстве
Лобода, Тина Кароль и Монатик: как выглядели звезды в детстве
Украинская Кардашьян взбудоражила поклонников
Украинская Кардашьян взбудоражила поклонников
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти