Нехай буде сила! Adidas присвятив кросівки майстру Йода із Зоряних війн
Вони виготовлені з екологічно чистого матеріалу Primegreen
У продовження весняної еко-колекції Forever бренд Adidas представив новий дизайн кросівок – Stan Smith Yoda. Нескладно здогадатися, що вони присвячені тому самому гранд-майстру Ордена джедаїв із "Зоряних війн".
Від класичної моделі новинку відрізняють яскраво-зелені акценти. На язичку намальований Йода, а п'яту прикрашає його портрет з тисненої шкіри.
Також відсиланнями до саги стали цитати наймудрішого з джедаїв – "Не пробуй" і "Роби або не роби". Це слова з культового діалогу Йоди і Люка Скайуокера.
Вартість кросівок Stan Smith Yoda – 120 дол.
Також нагадаємо, що раніше Adidas знайшов натхнення у... пасхальному яйці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше