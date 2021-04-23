Нехай буде сила! Adidas присвятив кросівки майстру Йода із Зоряних війн

Вони виготовлені з екологічно чистого матеріалу Primegreen

У продовження весняної еко-колекції Forever бренд Adidas представив новий дизайн кросівок – Stan Smith Yoda. Нескладно здогадатися, що вони присвячені тому самому гранд-майстру Ордена джедаїв із "Зоряних війн".

Фото: adidas.com

Від класичної моделі новинку відрізняють яскраво-зелені акценти. На язичку намальований Йода, а п'яту прикрашає його портрет з тисненої шкіри.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Також відсиланнями до саги стали цитати наймудрішого з джедаїв – "Не пробуй" і "Роби або не роби". Це слова з культового діалогу Йоди і Люка Скайуокера.

Фото: adidas.com

- Добре, я спробую.- Ні! Не пробуй. Роби. Або не роби. Не пробуй.

Вартість кросівок Stan Smith Yoda – 120 дол.

Також нагадаємо, що раніше Adidas знайшов натхнення у... пасхальному яйці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися