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Просто космос! Взгляните на клатч за 152 тысячи гривен в виде персонажа Звездных войн

Сегодня, 14:58

Бренд Джудит Либер пофантазировал, как дроид R2-D2 выглядел бы в 24-каратном золоте

Помните клатч в форме губ, с которым Анджела Бассетт появилась на красной дорожке "Оскара"? Создавший его Judith Leiber Couture анонсировал новое творение, тоже впечатляющее. Вместе с Lucasfilm бренд выпустил сумочки в виде персонажа R2-D2 из "Звездных войн". Они представлены в двух расцветках и стоят по 152 тыс. гривен.

Фото: Judith Leiber

На изготовление клатчей понадобился целый год ручного труда. Каждый украшен 9000 кристаллов и 24-каратным золотом. Бело-синий вариант в точности копирует дроида из "Звездных войн", а золотистый выглядит более оригинально.

Фото: Judith Leiber

На официальном сайте Judith Leiber Couture много и других роскошных аксессуаров. Если сегодня поджимают дедлайны, лучше туда не заглядывать — зависнете по меньшей мере на час.

Фото: Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Сумки Джудит Либер регулярно оказываются не только в руках знаменитостей, но и на музейных выставках.

Фото: Judith Leiber

Впрочем, в кино мы их тоже видели. Вот, например, клатч-капкейк в культовом эпизоде "Секса в большом городе".

Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Напомним, что и Adidas поздравил "Звездные войны" с днем рождения – выпустил кроссовки с мастером Йода.

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