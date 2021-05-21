Чи розумієте ви сленг сучасних модниць: тест

Дайте відповідь на 10 запитань, щоб перевірити свій модний словниковий запас

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Буває, гортаєш глянець, а там – суцільний раффл, поп-ап і оммаж. Якщо ці модні терміни вам знайомі, з нашим тестом ви впораєтеся на раз-два. Ну а якщо ні, підключайте логіку та інтуїцію! Пройдіть тест і перевірте, чи розумієте ви сучасних модниць без словника.

Тест: понимаете ли вы сленг современных модниц? Пройти тест 1/10 Дроп — це... Жіноча сумочка дуже маленького розміру 14 % Круглий виріз для голови в пончо 14 % Вихід частини колекції або окремого продукту бренду 43 % Зйомка модного показу з дрона 29 % Далі 2/10 Біні — це... В'язана шапка, яка щільно прилягає до голови 29 % Верхня частина бікіні 14 % Круглі сонцезахисні окуляри без оправи 0 % Штани з льону, часто завужені донизу і з вилогами 57 % Далі 3/10 Колаб — це... Пишний накладний комір 0 % Спільний проект дизайнерів або брендів 57 % Пальто-накидка вільного крою 14 % Характерні, впізнавані риси певного бренду 29 % Далі 4/10 Херітаж — це... Вінтаж, який погано зберігся 33 % Довга прикраса-ланцюжок з камінням по всій довжині 17 % Нові речі, зшиті за старовинними технологіями 33 % Вечірнє вбрання для походу в театр 17 % Далі 5/10 Оммаж — це... Відсилання в роботі дизайнера до творчості іншого дизайнера або художника 50 % Плавний перехід з одного кольору в інший 17 % Відлущувальниий косметичний засіб для шкіри 0 % Принт із ромбів з однаковими завитками на всіх чотирьох кутах 33 % Далі 6/10 Демікутюр — це... Міжсезонні покази колекцій 33 % Те ж саме, що і мас-маркет 17 % Стиль в одязі, натхненний образами Демі Мур 17 % Повсякденні речі, прикрашені дорогоцінними каменями 33 % Далі 7/10 It-girl — це... Дівчина, яка одягається в стилі унісекс 33 % Дівчина, у якої геть відсутній смак в одязі 0 % Дівчина, яка задає модні тренди 17 % Дівчина, яка працює в сфері IT. І мода тут ні до чого! 50 % Далі 8/10 Шмот — це... Масивний квадратний каблук висотою 3-5 см 33 % Жадібний шопоголік 0 % Потайна блискавка-застібка 0 % Те ж саме, що одяг 67 % Далі 9/10 Лонч — це... Світський обід, що влаштовується для фешн-інфлюенсерів 0 % Старт продажів колекції або запуск рекламної кампанії 33 % Літній укорочений комбінезон 0 % Екологічно чиста тканина, яка завдає менше шкоди природі 67 % Далі 10/10 Лімітка — це... Ексклюзивне запрошення на закритий показ або захід 17 % Кредитка з грошовим лімітом, щоб не спустити всю зарплату на шопінг 33 % Колекція одягу або косметики, випущена в обмеженій кількості 17 % Бейсболка з прямим широким козирком 33 % Далі

Також спробуйте відрізнити дизайнерську річ від одягу з ринку.

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