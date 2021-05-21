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Чи розумієте ви сленг сучасних модниць: тест

Сьогодні, 18:14

Дайте відповідь на 10 запитань, щоб перевірити свій модний словниковий запас

Фото: unsplash.com

Буває, гортаєш глянець, а там – суцільний раффл, поп-ап і оммаж. Якщо ці модні терміни вам знайомі, з нашим тестом ви впораєтеся на раз-два. Ну а якщо ні, підключайте логіку та інтуїцію! Пройдіть тест і перевірте, чи розумієте ви сучасних модниць без словника.

Тест: понимаете ли вы сленг современных модниц?

Пройти тест
1/10

Дроп — це...

Жіноча сумочка дуже маленького розміру
14 %
Круглий виріз для голови в пончо
14 %
Вихід частини колекції або окремого продукту бренду
43 %
Зйомка модного показу з дрона
29 %
Далі
2/10

Біні — це...

В'язана шапка, яка щільно прилягає до голови
29 %
Верхня частина бікіні
14 %
Круглі сонцезахисні окуляри без оправи
0 %
Штани з льону, часто завужені донизу і з вилогами
57 %
Далі
3/10

Колаб — це...

Пишний накладний комір
0 %
Спільний проект дизайнерів або брендів
57 %
Пальто-накидка вільного крою
14 %
Характерні, впізнавані риси певного бренду
29 %
Далі
4/10

Херітаж — це...

Вінтаж, який погано зберігся
33 %
Довга прикраса-ланцюжок з камінням по всій довжині
17 %
Нові речі, зшиті за старовинними технологіями
33 %
Вечірнє вбрання для походу в театр
17 %
Далі
5/10

Оммаж — це...

Відсилання в роботі дизайнера до творчості іншого дизайнера або художника
50 %
Плавний перехід з одного кольору в інший
17 %
Відлущувальниий косметичний засіб для шкіри
0 %
Принт із ромбів з однаковими завитками на всіх чотирьох кутах
33 %
Далі
6/10

Демікутюр — це...

Міжсезонні покази колекцій
33 %
Те ж саме, що і мас-маркет
17 %
Стиль в одязі, натхненний образами Демі Мур
17 %
Повсякденні речі, прикрашені дорогоцінними каменями
33 %
Далі
7/10

It-girl — це...

Дівчина, яка одягається в стилі унісекс
33 %
Дівчина, у якої геть відсутній смак в одязі
0 %
Дівчина, яка задає модні тренди
17 %
Дівчина, яка працює в сфері IT. І мода тут ні до чого!
50 %
Далі
8/10

Шмот — це...

Масивний квадратний каблук висотою 3-5 см
33 %
Жадібний шопоголік
0 %
Потайна блискавка-застібка
0 %
Те ж саме, що одяг
67 %
Далі
9/10

Лонч — це...

Світський обід, що влаштовується для фешн-інфлюенсерів
0 %
Старт продажів колекції або запуск рекламної кампанії
33 %
Літній укорочений комбінезон
0 %
Екологічно чиста тканина, яка завдає менше шкоди природі
67 %
Далі
10/10

Лімітка — це...

Ексклюзивне запрошення на закритий показ або захід
17 %
Кредитка з грошовим лімітом, щоб не спустити всю зарплату на шопінг
33 %
Колекція одягу або косметики, випущена в обмеженій кількості
17 %
Бейсболка з прямим широким козирком
33 %
Далі

Також спробуйте відрізнити дизайнерську річ від одягу з ринку.

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