5 fashion-акаунтів у Instagram, яким хочеться поставити багато лайків
Смачні аксесуари, пес-трендсеттер і ще 3 цікавих сторінки
Завдяки новим фішкам Instagram заходити в популярну соцмережу хочеться ще частіше. Це відмінний привід розширити кількість своїх підписок стильними та надихаючими акаунтами. Ми якраз зафоловили кілька профілів – корисних, кумедних і незвичайних. Ділимося кращими знахідками!
Як щодо сумочки Dior на сніданок або краватки Prada з маслом? Пару років тому японський блогер почав експериментувати з переробкою вінтажних брендових речей. У його руках старі Nike перетворювалися на модний клатч, а джинси Gucci – на жилетку.
А потім виявилося, що поїсти публіка Instagram все ж любить трохи більше. Справді популярним блогера зробили аксесуари, які він почав створювати з хліба, еклерів і навіть голубців. Ідея перекусити на ходу рум'яним бочком сумки сподобалася всім.
Зворушливіше від крихітного песика на руках може бути тільки той же песик у стильному прикиді. Хазяйка Буби Біллі не обмежилася комбінезонами із зоомагазину, а стала одягати улюбленця за останніми трендами.
В результаті чотирилапа модниця отримала визнання ікони стилю (і не тільки серед собак), а на гроші від рекламодавців власниця аккаунта відкрила свій бренд. Теж від імені Буби Біллі, до речі. Всі вбрання натхненні стилем хвостатого трендсеттера.
Цьогоріч гіпершоу "Маска" прогриміло на всю Україну. Проект збирав біля екранів цілі родини, де кожен намагався розгадати героїв у костюмах. 13 із 22 масок створила Леся Патока – засновниця сервісу оренди головних уборів і аксесуарів Nagolovy.
Стежити за ним в Instagram – нескінченне естетичне задоволення. Команда сервісу відливає маски з силікону, робить з пап'є-маше, пластика, металу та текстилю. У хід йде пір'я, бісер, кристали, квіти. На одну лише маску котика йде стільки каменів, що ними можна було б розшити костюм для бальних танців!
Кажуть, за 3D-модою – майбутнє. Ну а що, перемикати вбрання на собі одним кліком було б і зручно, і екологічно. Давіна Індіа вже зараз фантазує про те, що носити у віддаленому майбутньому. 3D-художниця мріяла стати дизайнером одягу, але звичних матеріалів не вистачало для втілення її божевільних ідей.
Тепер вона черпає натхнення в природі й уявляє, як може виглядати життя на інших планетах. Після малює ескіз, відтворює його в форматі 3D і одягає в футуристичні образи своїх моделей.
Якщо вашим аутфітам не вистачає яскравості, надихайтеся постами Ніни Сендбек. Лише зрідка в її блозі з'являються речі базових відтінків. У більшості випадків норвезька модниця носить насичені кольори, та ще й віртуозно міксує їх між собою.
Ніна підхоплює тренди ще до того, як вони стануть мейнстримом, і вчить стильно носити модні новинки. Розмаїття життєрадісних фарб у її вбраннях щонайменше піднімає настрій, коли гортаєш стрічку.
Нагадаємо, у вас ще є час приміряти ТОП-5 модних образів для травневих вихідних, які зберуть багато лайків у Instagram.
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