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5 fashion-акаунтів у Instagram, яким хочеться поставити багато лайків

Сьогодні, 20:39

Смачні аксесуари, пес-трендсеттер і ще 3 цікавих сторінки

Завдяки новим фішкам Instagram заходити в популярну соцмережу хочеться ще частіше. Це відмінний привід розширити кількість своїх підписок стильними та надихаючими акаунтами. Ми якраз зафоловили кілька профілів – корисних, кумедних і незвичайних. Ділимося кращими знахідками!

Їстівні аксесуари @dimda_

Як щодо сумочки Dior на сніданок або краватки Prada з маслом? Пару років тому японський блогер почав експериментувати з переробкою вінтажних брендових речей. У його руках старі Nike перетворювалися на модний клатч, а джинси Gucci – на жилетку.

А потім виявилося, що поїсти публіка Instagram все ж любить трохи більше. Справді популярним блогера зробили аксесуари, які він почав створювати з хліба, еклерів і навіть голубців. Ідея перекусити на ходу рум'яним бочком сумки сподобалася всім.

Daisuke (@dimda_)

Daisuke (@dimda_)

Daisuke (@dimda_)

Пес-інфлюенсер @boobie_billie

Зворушливіше від крихітного песика на руках може бути тільки той же песик у стильному прикиді. Хазяйка Буби Біллі не обмежилася комбінезонами із зоомагазину, а стала одягати улюбленця за останніми трендами.

В результаті чотирилапа модниця отримала визнання ікони стилю (і не тільки серед собак), а на гроші від рекламодавців власниця аккаунта відкрила свій бренд. Теж від імені Буби Біллі, до речі. Всі вбрання натхненні стилем хвостатого трендсеттера.

Boobie (@boobie_billie)

Boobie (@boobie_billie)

Boobie (@boobie_billie)

Сервіс оренди аксесуарів @nagolovy

Цьогоріч гіпершоу "Маска" прогриміло на всю Україну. Проект збирав біля екранів цілі родини, де кожен намагався розгадати героїв у костюмах. 13 із 22 масок створила Леся Патока – засновниця сервісу оренди головних уборів і аксесуарів Nagolovy.

Стежити за ним в Instagram – нескінченне естетичне задоволення. Команда сервісу відливає маски з силікону, робить з пап'є-маше, пластика, металу та текстилю. У хід йде пір'я, бісер, кристали, квіти. На одну лише маску котика йде стільки каменів, що ними можна було б розшити костюм для бальних танців!

NAGOLOVY (@nagolovy)

NAGOLOVY (@nagolovy)

NAGOLOVY (@nagolovy)

Дизайнер віртуального одягу @davinaindia

Кажуть, за 3D-модою – майбутнє. Ну а що, перемикати вбрання на собі одним кліком було б і зручно, і екологічно. Давіна Індіа вже зараз фантазує про те, що носити у віддаленому майбутньому. 3D-художниця мріяла стати дизайнером одягу, але звичних матеріалів не вистачало для втілення її божевільних ідей.

Тепер вона черпає натхнення в природі й уявляє, як може виглядати життя на інших планетах. Після малює ескіз, відтворює його в форматі 3D і одягає в футуристичні образи своїх моделей.

DAVINA INDIA (@davinaindia)

DAVINA INDIA (@davinaindia)

DAVINA INDIA (@davinaindia)

Модний блогер @ninasandbech

Якщо вашим аутфітам не вистачає яскравості, надихайтеся постами Ніни Сендбек. Лише зрідка в її блозі з'являються речі базових відтінків. У більшості випадків норвезька модниця носить насичені кольори, та ще й віртуозно міксує їх між собою.

Ніна підхоплює тренди ще до того, як вони стануть мейнстримом, і вчить стильно носити модні новинки. Розмаїття життєрадісних фарб у її вбраннях щонайменше піднімає настрій, коли гортаєш стрічку.

Nina Sandbech (@ninasandbech)

Nina Sandbech (@ninasandbech)

Nina Sandbech (@ninasandbech)

Нагадаємо, у вас ще є час приміряти ТОП-5 модних образів для травневих вихідних, які зберуть багато лайків у Instagram.

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