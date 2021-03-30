Атлейжер, клоги та ще 10 модних термінів, які ви могли не знати

Хвилинка самоосвіти

Днями ми поділилися надихаючим списком справ на весну. Пропонуємо додати до нього ще один пункт — і вивчити кілька модних слів. Тим паче, частину з них ви почуєте в 2021-му ще не раз. Готові поповнити свій фешн-словник? Тоді поїхали!

Апсайклінг — повторне використання старих речей для створення чогось нового.

Атлейжер — стиль одягу, в якому спортивні речі поєднуються з більш жіночними. Термін складається з двох слів — athletics (легка атлетика) і leisure (дозвілля). За своєю суттю, це знайомий усім спорт-шик.

Атлейджер Фото: instagram.com/thestyleograph

Вінкліпери — чоловіче або жіноче взуття на плоскій підошві і з гострим, довгим носком.

Kitten heels — каблук-шпилька висотою 3-5 см із невеликим вигином. І вам жодних котиків.

Клоги — сабо на дерев'яній платформі або з великим дерев'яними підборами. До того, як їх переосмислили Chanel, Louis Vuitton і Miu Miu, клоги вважали дерев'яним взуттям рибалок і простолюдинів.

Клоги Фото: instagram.com/lialinecalcados

Крос-боді — сумка на довгому ремінці або ланцюжку, яку можна носити через плече. Зазвичай, має відкидну частину.

Мерч — сленгове слово, яким називають товари з певною символікою. До прикладу, ми розповідали про кросівки з кров'ю, які стали мерчем до кліпу репера Lil Nas.

Плюм — мініатюрна сумка з петлею для руки, щось середнє між гаманцем і клатчем. Термін настільки рідкісний, що якщо його загугли, доведеться читати про термохімічні манітійні плюми під земною корою.

Сумка-багет — невелика сумка, яка має витягнуту форму і закруглені краї. На французький хліб вона мало схожа, зате її, як і багет, зручно носити під рукою.

Сумка-багет Фото: instagram.com/baiyun.bcn

Снікер-культура — це все, що пов'язано з кросівками. Людей, які стежать за релізами кросівок, колекціонують їх або просто цікавляться, називають снікерхедами. Можливо, ви теж один з них?

Танкіні — купальник у стилі 50-х, який складається з майки і плавок.

Тартан — та сама шотландська клітинка, яка є або принаймні була у вашому гардеробі.

Фото: instagram.com/loriini.pl

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярнішу сумку в Instagram .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися