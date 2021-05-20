День народження джинсів: 10 несподіваних фактів про штани, які носять усі

Сьогодні виповнюється 148 років від дня, коли вони були офіційно запатентовані

20 травня 1873 року Джейкоб Девіс і Леві Стросс подарували нам один із кращих винаходів людства – джинси. Щоправда, в ті часи творці називали їх overall (комбінезон без верху) і ніколи не носили самі. Адже це був дешевий одяг для робітничого класу, а Девіс і Страусс – шановані бізнесмени.

148 років потому джинси носять усі, незалежно від статусу, віку та приводу. Щосезона вони з'являються в колекціях дизайнерів і лише трохи змінюють свій формат. Наприклад, наймодніші джинси цього року - із защипами і необробленим краєм.

День народження культового предмета гардероба – хороший привід дізнатися про нього трохи більше. Ось кілька фактів, які вас здивують і допоможуть блиснути в розмові з друзями.

Патент на виробництво джинсів, 1873 рік Фото: levi.com

1. Парусинову тканину для джинсів відправляли з італійського порту Генуя. На тюках ставили штамп місця відправлення – Genes. Американці, які одержували матеріал, читали напис за правилами своєї мови – виходило "джинс". Остаточно назва прижилася майже через 100 років, у 60-х роках ХХ століття.

2. Схожа історія з денімом – тканиною джинсів, яку стали використовувати пізніше. Насправді це бавовняна саржа, вироблена у французькому місті Де Нім. Але до її реальної назви нікому не було діла, всі говорив просто – денім.

3. Перші джинси виглядали не так, як сьогодні. Вони були коричневого кольору, мали тільки одну задню кишеню, а замість шлевок під ремінь – ґудзики для підтяжок.

Рекламний буклет Levi Strauss & Co Фото: levi.com

4. Другу кишеню джинси отримали у 1901-му. Тоді ж з'явилися дугоподібні шви, які досі можна зустріти в деяких моделях. За однією з версій, так закріплювали підкладку. Ну а зараз це просто декоративний елемент.

5. У 1886-му для джинсів Levi's розробили фірмову шкіряну нашивку. На ній зобразили двох коней, які намагаються розірвати штани. Натхненням послужила історія машиніста одного поїзда. Через поламану зчіпку вагонів він ризикував застрягти в середині шляху. Недовго думаючи, чоловік скріпив вагони... парою джинсів. І спокійно дістався кінцевої точки.

Нашивка на джинсах Фото: levi.com

6. Як ви вже зрозуміли, спочатку денім не надто шанували. Тому коли співак Бінг Кросбі одного разу з'явився в джінсовці на порозі престижного готелю, його не пустили. Утім, з почуттям гумору у американського виконавця виявилося все окей. Наступного дня він прийшов у смокінгу з деніму.

7. Епоха джинсів почалася в 1978-му з рекламної кампанії Кельвіна Кляйна. Він першим показав, що цей предмет гардероба може бути справді модним.

Реклама Calvin Klein Фото: Calvin Klein

8. Незабаром після цього випустили перші жіночі джинси – в 1981 році.

9. Одну з найстаріших пар Levi's знайшли в шахті. Нічого дивного, адже це були улюблені брюки місцевих робітників – шахтарів. У 2001-му раритетні джинси продали на аукціоні за 47 тис. дол.

Найстаріші джинси Levi's Фото: levi.com

10. В СРСР джинси Lee, Levi's, Wrangler і Montana були розкішшю. Дістати такі – завдання із зірочкою, а коштували вони майже півтори місячні зарплати того часу.

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