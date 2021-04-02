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Тіна Кароль випустила новий альбом. Там зовсім не сумні пісні

Сьогодні, 10:58

І це красиво!

І нехай раніше Оля Полякова говорила, що у Тіни Кароль "сумний репертуар" , сьогодні, Кароль, схоже, вирішила довести зворотне.

Артистка випустила новий альбом – "Красиво", куди увійшли сім композицій: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

Багато хто зазначив, що Тіна "зазвучала по-новому". Чи це так, переконайтеся самі:

"Це просто бомба", "Це вау", "Просто чудово", "Красива прем'єра", "Це зовсім інша Тіна Кароль", "Як же це по-іншому прекрасно, спасибі за красу", – коментують нові треки Тіни її шанувальники .

Під час локдауну від сумного настрою багатьох рятує музика і улюблені виконавці. Крім пісень радимо послухати і подивитися відео – п'ять фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску YouTube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Раніше ЗМІ з'ясували, скільки Тіна Кароль платить за навчання свого сина Веніаміна в Великій Британії.

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