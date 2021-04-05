Дан Балан зізнався, куди поцілував Тіну Кароль під час зустрічі на Голосі країни

Дан також зізнався, чи повернеться на проєкт як тренер

На шоу "Голос карїні-11" повернувся знаменитий співак Дан Балан. Дізнайтеся, як пройшла його зустріч з Тіною Кароль, фанати якої впевнені, що новий альбом співачка присвятила Балану. До слова, Дан також розповів, чи планує повернутися на проєкт.

За словами Дана Балана, він був дуже радий знову побувати на "Голосі країни" і зануритися в атмосферу шоу, і є невелика ймовірність того, що в майбутньому він знову займе тренерське крісло.

"Мені здається, два сезони вистачило для мене, щоб я розкрив все, що було цікаво. Я не виключаю можливості, що буду в шоу, але на цей момент у мене в пріоритеті інші проєкти", – розповів Дан Славі Дьоміну, який веде бекстейдж "Голосу країни".

Тіна Кароль і Дан Балан Фото: instagram.com/danbalan/

На питання Слави про те, які емоції Дан відчув, побачивши Тіну Кароль, артист відповів: "Я був безмежно радий бачити Тіну".

Тоді Дьомін поставив Балану ще одне каверзне запитання: "Куди найбільше хотів поцілувати Тіну: в праву або ліву щоку?"

"Куди захотілося, туди і поцілував", – парирував Дан.

Нагадаємо, Тіна Кароль випустила новий альбом.

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