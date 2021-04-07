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Олдскульні кеди Vans вийшли у найактуальнішому принті цієї весни (фото)

Сьогодні, 12:35

Спортивне взуття буває дуже жіночним

Бренди один за іншим продовжують тішити нас весняними оновленнями. Після Adidas, що випустив рожеві "великодні" кросівки , естафету прийняв Vans. На офіційному сайті з'явилася колекція весна-літо 2021, принти до якої створив Liberty of London Fabrics. І вона просто чарівна!

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Тандем двох брендів зробив ставку на флористичні мотиви. Родзинка колекції – кеди Vans Old School у трьох нових дизайнах. Тепер культову модель 1977 року прикрашають текстильні принти в дрібну квіточку. Кожен принт намальований і розфарбований вручну.

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Також результатом колаборації Vans x Liberty стали футболки і світшоти у двох відтінках, легка курточка хакі, чорна панама і мініатюрна сумка на ручках. На всіх речах зображені фірмова клітинка Vans і квіткові малюнки Liberty of London Fabrics.

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Нагадаємо, що ми підготували добірку трендових кросівок – 20 пар, які можна купити посто зараз.

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мода взуття кеди принт
Джерело: vans.eu
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