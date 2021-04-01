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Чому б і ні: новий дизайн кросівок Adidas натхненний крашанкою

Сьогодні, 12:03

Культову модель Forum Low перевипустити до Великодня

Тільки-но ми поговорили про весняний дизайн Adidas Stan Smith, як бренд презентував ще один. Цього разу натхненням стало свято Великодня. Разом із репером Bad Bunny компанія випустила легендарні кросівки Forum Low у новому кольорі. Лімітований дизайн отримав назву Easter egg ("Великоднє яйце") і був анонсований на офіційному сайті Adidas.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

На щастя чи на жаль, із крашанками у кросівок не так багато спільного. Оновлені Forum Low виконані в ніжній палітрі рожевого. У комплекті до них йдуть м'ятні та небесно-блакитні шнурки. Такі пастельні відтінки дуже характерні для американського пасхального декору — в тому числі, і яєць.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Вартість кросівок Easter egg — 160 дол. Взуття поставляють у захисному чохлі з логотипом Bad Bunny — кроликом. Окрім того, аналогічний малюнок є і на підошві.

Фото: adidas.com

Це не перша колаборація Adidas з американським репером. Раніше виходили кавові Forum Low х Bad Bunny, що отримали назву The first cafe.

Фото: adidas.com

Тим часом Nike намагається засудити компанію, яка випустила їх культову модель кросівок із людською кров'ю.

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