Легендарні кросівки Adidas вийшли в оновленому дизайні — і він дуже милий

Весняний настрій!

Adidas не лише робить колаборації з люксовими брендами , а й піклується про планету. Бренд одним з перших підхопив тренд на екологічність і став випускати кросівки з перероблених матеріалів. Технологія PRIMEGREEN дозволила скоротити кількість відходів на 50% і переосмислити класичні моделі спортивного взуття.

Тепер у рамках ініціативи #EndPlasticWaste оновлений еко-дизайн отримали і Stan Smith — культові кросівки з 50-річною історією. Нову колекцію Adidas анонсував на офіційному сайті . Тепер у Stan Smith з'явилися моделі з цікавими колірними акцентами і малюнками.

Фото: adidas.com

Наймиліша пара жіночої лінійки ніби вручну розмальована квітами, стрілками і планетами. Є більш стримана з білим верхом, а також версія унісекс — із тисненням у вигляді таких самих значків.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Друга частина колекції натхненна знаковими персонажами кіно і мультфільмів. Так, до прикладу, можна знайти кросівки з жабеням Кермітом, монстром Майком Вазовськи і феєю Дінь-Дінь.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Adidas підкреслює, що все взуття Stan Smith х Forever має верх PRIMEGREEN і підошву з переробленої гуми. До 2024 року бренд планує використовувати 100% вторсировини.

Фото: adidas.com

Замовити еко-friendly кросівки на офіційному сайті можна з 1 квітня. Ціни — від 80 до 110$.

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