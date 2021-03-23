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Цього літа носимо босоніжки, як у топ-моделі Ельзи Госк

Сьогодні, 15:56

Порція натхнення від шведської it-girl

Місяць тому зірка показів Victoria's Secret Ельза Госк вперше стала мамою . І хоча тепер у її Instagram періодично з'являються фото доньки, модель не планує відмовлятися від ролі fashion-інфлюенсера. Ельза подовжує демонструвати стильні образи і ділитися речами, які її надихають.

Своїм останнім постом "ангел" Victoria's Secret змусила заздрити навіть тих, хто не позаздрив її витонченій фігурі через тиждень після пологів. Госк похвалилася колекцією сумок і взуття на майбутнє літо. Здається, топ-модель зібрала в своєму гардеробі всі тренди сезону одразу. Але давайте по порядку.

Фото: instagram/hoskelsa

Всі ті, хто не зважився на босоніжки з квадратним носом минулого літа, мають спробувати цього. Вузька з прямим краєм або широка, форма в дусі 90-х досі актуальна.

Фото: instagram.com/rosiehw

Ельза Госк обожнює мюлі — і правильно. Босоніжки з відкритою п'ятою мають більш цікавий вигляд, ніж класичні, та роблять будь-яке вбрання витонченим.

Фото: instagram.com/netaporter

Також варто ще раз поглянути на переосмислені в'єтнамки на підборах. Зараз це вже не просто практичне, а й дуже жіночне літнє взуття.

Фото: instagram.com/netaporter

"Спартанські" босоніжки чи босоніжки з тонкими ремінцями на щиколотці — відмінний спосіб підкреслити стрункість ніг. Елегантний вигляд мають моделі на невеликих підборах, але комфортна плоска підошва теж допустима.

Фото: instagram.com/ninasandbech

На окрему увагу заслуговують відтінки. Чим вони сміливіші — тим краще. Дозвольте яскраво-рожевим або жовтим босоніжкам стати ключовим акцентом образу.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні must have сезону в одязі.

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