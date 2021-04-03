Снікер-культура: 15 пар кросівок, які підійдуть на всі випадки життя
І всі їх можна замовити онлайн хоч зараз
У словнику модних термінів ми розповідали про снікери-культуру – інтерес до кросівок у будь-яких проявах. Ну а снікерхедамі називають людей, які до неї належать. Зізнаємося: ми теж трошки снікерхеди. Адже це універсальне і найзручніше в світі взуття (ну серйозно!) просто неможливо не любити.
Для тих, хто так само небайдужий до кросівок, ми зібрали 15 ідеальних базових пар. Їх можна вдягнути з будь-якого приводу, до будь-якого образу і практично в будь-який сезон. А головне – всі вони доступні онлайн на сайтах українських та інших брендів.
Онлайн-шопінг – один із наслідків локдауна. Як ра цій темі присвячено новий випуск ютуб-шоу Діда Панча. Пенсіонер-влогер розповів 5 фактів про новий локдауне, які повинен знати кожен. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці. Дивіться відео:
Також нагадаємо, що Nike подав до суду на творців кросівок з кров'ю – а вони зробили футболку з його позовом .
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