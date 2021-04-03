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Снікер-культура: 15 пар кросівок, які підійдуть на всі випадки життя

Сьогодні, 12:15

І всі їх можна замовити онлайн хоч зараз

У словнику модних термінів ми розповідали про снікери-культуру – інтерес до кросівок у будь-яких проявах. Ну а снікерхедамі називають людей, які до неї належать. Зізнаємося: ми теж трошки снікерхеди. Адже це універсальне і найзручніше в світі взуття (ну серйозно!) просто неможливо не любити.

Для тих, хто так само небайдужий до кросівок, ми зібрали 15 ідеальних базових пар. Їх можна вдягнути з будь-якого приводу, до будь-якого образу і практично в будь-який сезон. А головне – всі вони доступні онлайн на сайтах українських та інших брендів.

Zara, 1899 грн
Zara, 1899 грн
Фото: zara.com

Emmelie Delage, 2590 грн
Emmelie Delage, 2590 грн
Фото: emmeliedelage.com

Emmelie Delage, 2300 грн
Emmelie Delage, 2300 грн
Фото: emmeliedelage.com

GEM, 1999 грн
GEM, 1999 грн
Фото: vsisvoi.ua

SHOES FOR MUSE, 1950 грн
SHOES FOR MUSE, 1950 грн
Фото: vsisvoi.ua

Puma, 3990 грн
Puma, 3990 грн
Фото: ua.puma.com

Estro, 2990 грн
Estro, 2990 грн
Фото: estro.ua

Сaruso Shoes, 1790 грн
Сaruso Shoes, 1790 грн
Фото: caruso.com.ua

Cropp Town, 1299 грн
Cropp Town, 1299 грн
Фото: cropp.com

Reserved, 1099 грн
Reserved, 1099 грн
Фото: reserved.com/

Estro, 2 390 грн
Estro, 2 390 грн
Фото: estro.ua

Papuchi, 2200 грн
Papuchi, 2200 грн
Фото: vsisvoi.ua

Estro, 1 950 грн
Estro, 1 950 грн
Фото: estro.ua

Stradivarius, 1499 грн
Stradivarius, 1499 грн
Фото: stradivarius.com

SHOES FOR MUSE, 1800 грн
SHOES FOR MUSE, 1800 грн
Фото: vsisvoi.ua

Онлайн-шопінг – один із наслідків локдауна. Як ра цій темі присвячено новий випуск ютуб-шоу Діда Панча. Пенсіонер-влогер розповів 5 фактів про новий локдауне, які повинен знати кожен. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці. Дивіться відео:

Також нагадаємо, що Nike подав до суду на творців кросівок з кров'ю – а вони зробили футболку з його позовом .

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