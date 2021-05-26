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Український фільм "Стоп-Земля" переміг на Берлінале: трейлер стрічки

Сьогодні, 21:47

Стрічка Катерини Горностай про підліткові переживання київської школярки виявилася найкращою в "молодіжній" категорії Берлінського кінофестивалю

Фото: berlinale.de
Фото: berlinale.de

Підліткову стрічку "Стоп-Земля", зняту українською режисеркою Катериною Горностай, визнали найкращою на Берлінському кінофестивалі – фільм переміг в номінації "Generation 14plus".

Про це повідомили 26 травня в пресслужбі Берлінале.

У центрі фільму – київська 11-класниця Маша та її друзі Яна і Сеня, що підтримують школярку. Дівчині доводиться стикатися зі шкільною буденністю, стресом через іспити і переживаннями через закоханості.

Журі описує "Стоп-Землю" як "справжню історію дорослішання", що "впевнено висвітлює найрізноманітніші важливі теми, які подобаються молоді".

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"Завдяки творчим прийомам візуалізації стає ясно, як наше покоління мріє, відчуває і переживає життя. Передається меседж, що зіткнення з певними страхами – це частина життя, яка дозволяє насолодитися самим захоплюючим етапом молодості", – стверджує журі.

Для Горностай це ігровий дебют. Свій "Кришталевий ведмідь" вона отримає під час церемонії нагородження Берлінале, яка пройде з 9 по 20 червня. На фестивалі також відбудеться прем'єра її фільму.

На нашому сайті ви можете ознайомитися зі списком переможців Берлінале минулого року.

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Джерело: Сьогодні
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