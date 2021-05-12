Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка
В сучасних органайзерах можна розмістити речі так, щоб зручно було їх діставати навіть зсередини
Виявляється, існує ціла наука, як правильно організувати собі комфортний простір. І перш за все треба зрозуміти, що в ньому зайве. Як зрозуміти, що з цією річчю давно пора попрощатися, і за якою спеціальною технікою складати одяг, щоб він займав вдвічі менше місця в шафі, розповіла організатор простору Дана Кондревич в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
Від чого потрібно позбутися насамперед
До прибирання можна ставитися буденно, а можна – як до впорядкування свого ідеального простору.
"Якісне вологе прибирання неможливо зробити в безладді, тому перш ніж приступати до прибирання, нам потрібно навести порядок і позбутися тих речей, які вже не потрібні, – розповідає організатор простору. – Потрібно позбутися пакетів і упаковок, всіх тих речей, які ви не носили рік і більше, навіть тих, які вам сильно подобаються".
Такі речі можна віддати родичам або на благодійність.
Як правильно складати речі
Те, що ви носите – навчіться складати простим способом.
"Наприклад, щоб правильно скласти футболку, слід звернути її в прямокутник, умовно розділити на 3 частини і скласти. Джинси взагалі повинні висіти на вішалках, але не завжди у всіх ширина штанги або вбиральні це дозволяє. Тому слід скласти їх навпіл, умовно розділити на три частини, згорнути й сховати штанини в кишеньки", – радить експерт.
Які є "помічники" для зберігання речей
В сучасних органайзерах можна розмістити речі так, щоб зручно було їх діставати навіть зсередини. Бажано, щоб вони були з пружними стінками, тоді конструкція буде тримати форму. А ось органайзери для пальто, курток, ковдр обирають в залежності від того, куди саме будуть ховати речі на літо.
Вони можуть бути з текстилю, вакуумні, з вішалками і у вигляді короба. Звичайно, найбільше речей вміщається в вакуумні, але їх мінус в тому, що пальто можуть там зіпсувати форму.
Як правильно зберігати взуття
Але не менше місця, ніж одяг, займає взуття. А зберігати її в звичайних коробках абсолютно не раціонально, запевняє експерт.
"Ці коробки займають дуже багато місця, вони можуть мати різну довжину і висоту, а за рахунок такої різниці розміру – неможливо компактно скласти, – коментує організатор простору Дана Кондревіч. – Є хороші органайзери для зберігання взуття".
Обладнайте свій простір і здивуєтеся, наскільки вам стане комфортніше.
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