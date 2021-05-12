Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

В сучасних органайзерах можна розмістити речі так, щоб зручно було їх діставати навіть зсередини

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця Фото: Pexels

Виявляється, існує ціла наука, як правильно організувати собі комфортний простір. І перш за все треба зрозуміти, що в ньому зайве. Як зрозуміти, що з цією річчю давно пора попрощатися, і за якою спеціальною технікою складати одяг, щоб він займав вдвічі менше місця в шафі, розповіла організатор простору Дана Кондревич в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Від чого потрібно позбутися насамперед

До прибирання можна ставитися буденно, а можна – як до впорядкування свого ідеального простору.

"Якісне вологе прибирання неможливо зробити в безладді, тому перш ніж приступати до прибирання, нам потрібно навести порядок і позбутися тих речей, які вже не потрібні, – розповідає організатор простору. – Потрібно позбутися пакетів і упаковок, всіх тих речей, які ви не носили рік і більше, навіть тих, які вам сильно подобаються".

Такі речі можна віддати родичам або на благодійність.

Капсульний гардероб з нуля Фото: Pinterest

Як правильно складати речі

Те, що ви носите – навчіться складати простим способом.

"Наприклад, щоб правильно скласти футболку, слід звернути її в прямокутник, умовно розділити на 3 частини і скласти. Джинси взагалі повинні висіти на вішалках, але не завжди у всіх ширина штанги або вбиральні це дозволяє. Тому слід скласти їх навпіл, умовно розділити на три частини, згорнути й сховати штанини в кишеньки", – радить експерт.

Як складати речі в шафі Фото: Depositphotos

Які є "помічники" для зберігання речей

В сучасних органайзерах можна розмістити речі так, щоб зручно було їх діставати навіть зсередини. Бажано, щоб вони були з пружними стінками, тоді конструкція буде тримати форму. А ось органайзери для пальто, курток, ковдр обирають в залежності від того, куди саме будуть ховати речі на літо.

Вони можуть бути з текстилю, вакуумні, з вішалками і у вигляді короба. Звичайно, найбільше речей вміщається в вакуумні, але їх мінус в тому, що пальто можуть там зіпсувати форму.

Фото: instagram/hoskelsa

Як правильно зберігати взуття

Але не менше місця, ніж одяг, займає взуття. А зберігати її в звичайних коробках абсолютно не раціонально, запевняє експерт.

"Ці коробки займають дуже багато місця, вони можуть мати різну довжину і висоту, а за рахунок такої різниці розміру – неможливо компактно скласти, – коментує організатор простору Дана Кондревіч. – Є хороші органайзери для зберігання взуття".

Обладнайте свій простір і здивуєтеся, наскільки вам стане комфортніше.

Як правильно і безпечно прати різні речі – дивіться відео:

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