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ТОП-5 речей, які візуально зменшать об'єми

Сьогодні, 14:51

Стиліст радить одяг чорного кольору компонувати з контрастними речами, щоб освіжити образ

Якщо ви плануєте приміряти щось новеньке цієї весни або змінити уявлення про звичайні речі, які вже є в шафі, тоді ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара готовий вам в цьому допомогти.

Ільяс Сахтара
Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Можливо, у вашому гардеробі вже є ці речі, про які розповів стиліст телеканалу "Україна", але як їх правильно носити і з чим найкраще поєднувати, ви дізнаєтеся з цієї статті. А якщо цих ТОП-5 речей у вас все ж немає, Ільяс Сахтара пояснив, чому такий одяг візуально змінює уявлення про фігуру.

Куртка-сорочка

Куртка-сорочка
Куртка-сорочка
Фото: Pinterest

Стильна і модна річ, яка в тренді цієї весни. Якщо ви хочете приховати об'єми, тоді обирайте куртку-сорочку нижче лінії стегна і навіть нижче лінії коліна. Насправді вона може бути будь-якої довжини і підходити під що завгодно: котонові джинси, спідниці або класичні брюки. Її можна й не застібати, тільки зав'язати пояс і носити вільно. Якщо вибрати під неї білий топ, тоді вертикальна світла смужка цього топа, яка з'являється між бортами куртки-сорочки, візуально подовжить фігуру.

Спідниця-міді бежевого кольору

Спідниця-міді бежевого кольору
Спідниця-міді бежевого кольору
Фото: Pinterest

Її фішка в тому, що вона підходить під будь-який піджак: червоний, сірий або білий. А довжина міді робить образ більш елегантним і приховує недоліки фігури. Можна вибрати спідницю зі шкірозамінника. Цієї весни такі речі в тренді.

Червоний комбінезон

Червоний комбінезон
Червоний комбінезон
Фото: Pinterest

"Жінка, яка носить червоний колір, знає, що вона хоче", – сказав стиліст каналу "Україна" Ільяс Сахтара.

Вибираючи комбінезон, зверніть увагу на такі фішки. Довгий пояс візуально витягує силует. Укорочені штанини роблять фігуру легшою. А V-образна горловина подовжує лінію шиї і переносить акцент на верхню частину образу.

Двошарова блуза (коли верхній шар тканини коротше нижньої)

Асиметрична блуза
Асиметрична блуза
Фото: Pinterest

Такий крій також допомагає візуально подовжити фігуру. Блуза прекрасно виглядає з чорною спідницею-олівцем і змінює уявлення про звичну чорно-білу гаму: створюється образ елегантної жінки, а не офісного працівника.

Сукня oversize

Сукня oversize
Сукня oversize
Фото: zara.com

Сьогодні цим фасоном нікого не здивуєш, проте є одна фішка, яка зробить образ більш помітним. Справа в тому, що найчастіше жінки вибирають чорний або інший темний колір, але тоді плаття виглядає мішкувато.

"Одяг чорного кольору потрібно компонувати з контрастними речами, – пояснив ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара. – Знайдіть білу футболку з широкою горловиною, щоб вона виглядала зверху десь на 1-2 см. і тоді біла облямівка освіжить шкіру обличчя і в цілому весь образ".

Тренди в одязі цієї весни – дивіться відео:

Тим часом Олена Зеленська показала, як носити головний колір 2021.

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Джерело: Сьогодні
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