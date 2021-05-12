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Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Сегодня, 09:18

В современных органайзерах можно разместить вещи так, чтобы удобно было их доставать даже изнутри

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места
Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места
Фото: Pexels

Оказывается, существует целая наука, как правильно организовать себе комфортное пространство. И прежде всего надо понять, что в нем лишнее. Как понять, что с этой вещью давно пора проститься, и по какой специальной технике складывать одежду, чтобы она занимала вдвое меньше места в шкафу, рассказала организатор пространства Дана Кондревич в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина"

От чего нужно избавиться в первую очередь

К уборке можно относиться обыденно, а можно – как к упорядочению своего идеального пространства.

"Качественную влажную уборку невозможно сделать в беспорядке, поэтому прежде чем приступать к уборке, нам нужно навести порядок и избавиться от тех вещей, которые уже не нужны, – рассказывает организатор пространства. – Нужно избавиться от пакетов и упаковок, всех тех вещей, которые вы не носили год и более, даже тех, которые вам сильно нравятся".

Такие вещи можно отдать родственникам или на благотворительность.

Капсульный гардероб с нуля
Капсульный гардероб с нуля
Фото: Pinterest

Как правильно складывать вещи

То, что вы носите – научитесь складывать простым способом.

"Например, чтобы правильно сложить футболку, следует свернуть ее в прямоугольник, условно разделить на 3 части и сложить. Джинсы вообще должны висеть на вешалках, но не всегда во всех ширина штанги или гардеробной это позволяет. Поэтому следует сложить их пополам, условно разделить на три части, свернуть и спрятать штанины в кармашки", – советует эксперт.

Как складывать вещи в шкафу
Как складывать вещи в шкафу
Фото: Depositphotos

Какие есть "помощники" для хранения вещей

В современных органайзерах можно разместить вещи так, чтобы удобно было их доставать даже изнутри. Желательно, чтобы они были с упругими стенками, тогда конструкция будет держать форму. А вот органайзеры для пальто, курток, одеял выбирают в зависимости от того, куда именно будут прятать вещи на лето.

Они могут быть из текстиля, вакуумные, с вешалками и в виде короба. Конечно, больше всего вещей вмещается в вакуумные, но их минус в том, что пальто могут там испортить форму.

Фото: instagram/hoskelsa

Как правильно хранить обувь

Но не меньше места, чем одежда, занимает обувь. А хранить ее в обычных коробках совершенно не рационально, уверяет эксперт.

"Эти коробки занимают очень много места, они могут иметь различную длину и высоту, а за счет такой разницы размера – невозможно компактно сложить, – комментирует организатор пространства Дана Кондревич. – Есть хорошие органайзеры для хранения обуви".

Обустройте свое пространство и удивитесь, насколько вам станет комфортнее.

Как правильно и безопасно стирать разные вещи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какие самые модные платья весны и лета 2021-го.

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Источник: Сегодня
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