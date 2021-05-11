Ажурні, лаконічні та в пасторальному стилі: модні сукні весни і літа 2021

Від романтичних максі з пишними рукавами до сміливих міні з нульових

Фото: matchesfashion.com

Температура за вікном натякає, що вже пора переодягатися у трендові спідниці та легкі сукні. Сезон весна-літо 2021 традиційно не обійдеться без квіткових принтів, струмливих тканин і ніжних оборок. Але є й більш оригінальні варіанти – наприклад, з акцентними рукавами і провокаційної довжини. Про ці та інші трендові фасони суконь говоримо сьогодні.

Якщо щось і може позмагатися за популярністю з little black dress, то це сукня-сорочка. Вона так само універсальна, зручна і ніколи не застаріє. По-справжньому вигідною інвестицією стане біла вільного крою. Готові до експериментів? Тоді найстильніший вибір – насичені кольори, драпірування і жіночні силуети.

Raey Фото: matchesfashion.com

Halpern Фото: matchesfashion.com

Belize Фото: matchesfashion.com

Лаконічна

Ще один приклад модної сукні поза часом – мінімалістична в світлих натуральних відтінках. Така стане ідеальною базою на будь-який випадок. Додайте рюкзак і кросівки – і можна на прогулянку. Якщо збираєтеся в офіс, замініть спортивне взуття туфлями на невисоких підборках. Ну а яскраве об'ємне кольє за секунду створить святковий образ.

CO Фото: matchesfashion.com

The Row Фото: matchesfashion.com

Issey Miyake Фото: matchesfashion.com

З об'ємними рукавами

У цьому теплому сезоні особливо актуальні рукава, що розширюються до низу, багатошарові та грайливі рукава-ліхтарики. Майже в будь-якому форматі вони вносять романтичні нотки і роблять фігуру більш пропорційною. Найбільш хвилюючий варіант – сукня з пишними спущеними рукавами, які оголюють лінію плечей.

Mara Hoffman Фото: matchesfashion.com

Isabel Marant Фото: matchesfashion.com

Bottega Veneta Фото: matchesfashion.com

Ажурна

Зараз знову на піку популярності естетика 70-х. Її неможливо уявити без ажурних елементів – кроше, макраме, бахроми, мережива. Для повсякденних образів ідеально підійде міні з перфорацією, а коли хочеться виглядати витончено – вибирайте довжину максі, квіти і дрібну в'язку. Волани і рюші теж будуть доречні.

Ganni Фото: matchesfashion.com

LoveShackFancy Фото: matchesfashion.com

Matteau Фото: matchesfashion.com

У пасторальному стилі

Такі сукні ще називають сільськими або сукнями пастушок. Це приталені сарафани із натуральних тканин, часто з квадратним вирізом і принтом із польових квітів. Виглядають максимально ніжно, зворушливо і дуже по-літньому. Підберіть до такої сукні солом'яну сумку, прикрасьте волосся обручем або широкою стрічкою – вийде ідеальний наряд для романтичних побачень і неспішних прогулянок вздовж набережної.

Matteau Фото: matchesfashion.com

Loretta Caponi Фото: matchesfashion.com

Zimmerman Фото: matchesfashion.com

Міні

Сезон коротких спідниць і суконь офіційно стартував! Якщо навіть у карантин ви знаходили час на присідання або йогу, пора похвалитися результатом своєї праці. Адже цього літа дизайнери пропонують відкинути сором'язивість і демонструвати стрункі ноги в усій красі. Для денних луків підійде наївне міні в стилі baby doll, а ввечері можна пуститися у всі тяжкі – вдягнути зухвалу відверту сукню з дискотек 2000-х.

Saint Laurent Фото: matchesfashion.com

Gauge81 Фото: matchesfashion.com

See by Chloe Фото: matchesfashion.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 3 моделі брюк, з якими ви забудете про джинси.

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