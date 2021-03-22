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Стиль Різ Візерспун: 9 причин брати приклад з акторки

Сьогодні, 15:39

"Білявці в законі" — 45!

Мила та чарівна на знімках у своїх соцмережах, незмінно елегантна на червоних доріжках і абсолютно різна перед об'єктивами кінокамер. Такою всі знають сьогоднішню іменинницю — акторку Різ Візерспун. Ми вже розповіли про найбільш знакові ролі голлівудської білявки на екрані, а тепер згадуємо її стильні виходи, від повсякденних до вечірніх.

Квіти і клітинка — два улюблених принта Різ на кожен день. Тут вона накинула поверх легкої сукні пуловер і поєднала обидва. Кеди збалансували образ і зробили його менш "ляльковим".

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Приталений сарафан, джинсовка і солом'яна сумка — безпрограшна формула вбрання на літо!

Фото: Getty Images

Для виходів у світ Візерспун частіше обирає лаконічні фасони і жіночні силуети. Наприклад, цю білу сукню в підлогу від Roland Mouret.

Різ Візерспун на церемонії
Різ Візерспун на церемонії "Золотий глобус"
Фото: Getty Images

Навіть для божевільного балу Інституту костюма актриса надала перевагу стриманому витонченому образу від 72-річного французького модельєра Тьєрі Мюглера.

Різ Візерспун на Met Gala
Різ Візерспун на Met Gala
Фото: Getty Images

Втім, класичний червоний + виріз від стегна — і зворушлива блондинка перетворюється на леді-вамп.

Різ Уізерспун
Різ Уізерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Атласна сукня-жакет Stella Mccartney з оксамитовими човниками Christian Louboutin — один з найсміливіших образів зірки. Ще б пак, на тій церемонії "Еммі" Різ отримала нагороду за "Кращу жіночу роль в міні-серіалі" ("Велика маленька брехня").

Різ Візерспун на церемонії
Різ Візерспун на церемонії "Еммі"
Фото: Getty Images

В рожевому "блондинка в законі" тепер з'являється на килимових доріжках набагато рідше. А дарма!

Різ Візерспун на Met Gala
Різ Візерспун на Met Gala
Фото: Getty Images

Сукня-футляр — частина не лише ділового гардероба, але й коктейльного. Особливо, коли вона повністю всипана блискітками.

Різ Візерспун на афтепаті церемонії "Оскар"
Різ Візерспун на афтепаті церемонії "Оскар"
Фото: Getty Images

Пробач, Джен, але на цьому фото у тебе проти Різ немає жодних шансів. Блискучий лук у всіх сенсах!

Дженіфер Еністон та Різ Візерспун
Дженіфер Еністон та Різ Візерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

До речі, останнім часом Візерспун нерідко відвідує світські заходи разом зі своєю красунею-донькою. 21-річна Айва схожа на зіркову маму як дві краплі .

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