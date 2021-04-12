Шик і блиск на червоній доріжці премії BAFTA-2021: найкращі образи знаменитих акторів

Показуємо, як вбралися акторки і актори для церемонії BAFTA

Шоу має тривати – вирішили організатори премії BAFTA і провели урочисту церемонію минулої ночі. Карантинні обмеження, звичайно ж, були враховані, тому не всі кінозірки були присутні. Проте серед прибулих в легендарний Albert Hall в Лондоні було багато знаменитих акторів і акторок, які блиснули чудовими аутфітами.

І хоча в цьому році BATFA пройшла трохи інакше – хтось підключався до трансляції онлайн, а хтось – пройшовся червоною доріжкою, знаменитості знову довели, що можуть засліпити нас своєю зовнішністю і стильними виходами в будь-яких умовах.

Пріянка Чопра і Нік Джонас

На червону доріжку зіркові актори-подружжя Пріянка Чопра і Нік Джонас одяглися в стильні костюми. Нік – у традиційний чорний з метеликом, а Пріянка – у натхненний південно-східними мотивами від дизайнера Pertegaz.

Нік Джонас и Пріянка Чопра Фото: instagram.com/priyankachopra

Домінік Фішбек

По-справжньому космічне вбрання було у Домінік Фішбек, яка була присутня на червоній доріжці віддалено. Зірка фільму "Іуда і Чорний Месія" одягнула ефектну сукню від Georges Hobeika.

Домінік Фішбек Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер

Володарка двох премій "Оскар" і BAFTA Рене Зеллвегер прибула на церемонію в сріблястій сукні довжини міді без бретелей від Giorgio Armani.

Рене Зеллвегер Фото: .instagram.com/petraflannery

Том Хіддлстон

Зірка фільмів Marvel 40-річний Том Хіддлстон обрав класику від Ralph Lauren.

Том Хіддлстон Фото: instagram.com/bafta

Фібі Дайневор

Акторка з серіалу "Бріджертони", який влаштував справжній бум, Фібі Дайневор одягнула чорну сукню на одне плече від знаменитого бренду Louis Vuitton.

Фібі Дайневор Фото: instagram.com/bafta

Анна Кендрік

Зірка комедії "Ідеальний голос" Анна Кендрік обрала рожево-золотисту сукню бренду Zuhair Murad з ефектом "металік" і плісуванням.

Анна Кендрік Фото: Getty Images

Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі, яка була номінована на BAFTA за роль в драмі "Фрагменти жінки", блиснула на церемонії в сукні від Versace.

Ванесса Кірбі Фото: instagram.com/zoemcconnell

Х'ю Грант і Анна Елізабет Еберштайн

Зірка серії фільмів "Щоденник Бріджит Джонс" і серіалу "Відіграти назад" з Ніколь Кідман, Х'ю Грант з'явився на червоній доріжці зі своєю дружиною, продюсеркою Ганною Еберштайн.

Х'ю Грант і Анна Елізабет Еберштайн Фото: Getty Images

Гугу Мбата-Роу

Привернула увагу своїм виходом Гугу Мбата-Роу – акторка з серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях. Вона одягнула міді-сукню з паєтками від Louis Vuitton.

Гугу Мбата-Роу Фото: Getty Images

Раніше ми показували кращі наряди з віртуальної червоної доріжки "Золотого глобуса" .

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