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BAFTA 2021: названі перші переможці премії

Сьогодні, 12:43

Премію ще часто називають головною репетицією "Оскара"

Представники Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосили перших лауреатів в декількох номінаціях престижної щорічної церемонії.

Цього року церемонія вручення премії BAFTA проходить протягом двох днів. Розповідаємо імена переможців перших номінацій.

Нагороду за кращі спецефекти отримав фільм Крістофера Нолана "Тенет".

За кращий дизайн костюмів і за кращі грим і зачіски в кіно головні призи отримала картина режисера Джорджа Вульфа " Ма Рейні: Мати блюзу ".

У категорії кращий короткометражний фільм переможцем стала робота "Подарунок " .

Кращим британським короткометражним мультфільмом став " Філін та кішечка " .

За кращий художній дизайн Британська академія кінематографічних і телевізійних мистецтв відзначила чорно-білий фільм Девіда Фінчера " Манк " .

Кращий кастинг визнали у картини Сари Гаврон "Рокс".

Головний приз за кращий звук отримала робота Даріуса Мардера "Звук метала" .

Ну а поки чекаємо імена інших переможців престижної британської кінопремії, пропонуємо згадати найяскравіші моменти найпопулярнішого українського гіпершоу "Маска". І ще одна чудова новина – другому сезону проєкту бути!

Раніше ми розповідали, як в цьому році пройде "Оскар".

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BAFTA
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