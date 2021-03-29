Guess звинуватили в плагіаті культової сумки: як виглядає оригінал і копія

Незручно вийшло

Поки творців російської "Маски" звинувачують у плагіаті костюмів, у світі моди теж розгорівся скандал. Днями американський бренд Guess представив нову колекцію сумок-шоперів з тисненим логотипом по центру. Все б нічого, якби не уважні користувачі соцмереж. У Twitter порівняли новинку Guess з культової сумкою Telfar — і виявилося, що вони схожі, як дві краплі.

Фото: instagram.com/diet_prada

Заснований темношкірим американцем Телфаром Клеменсом, бренд Telfar пережив справжній тріумф у 2020-му. Його сумки називають Hermès Birkin для мілленіалів і розкуповують так само швидко. При цьому ціна залишається порівняно демократичною — від 150 до 257$.

Можливо, дизайнерам Guess просто набридло стояти в черзі за легендарним шоппером, тому вони створили свій. Бренд повторив усі деталі сумок Telfar, крім букви логотипу. Втім, навіть знаковий трикутник Guess раптово перетворився на коло. А ось вартість виробів більш бюджетна — від 75 до 95$.

Фото: instagram.com/diet_prada

Після шквалу критики в ЗМІ та соцмережах, Guess заявили про те, що знімають сумки з продажу. Офіційний лист бренду опублікував журнал PAPER: "Ми не хочемо створювати будь-які перешкоди на шляху до успіху Telfar, тому вирішили припинити продаж сумок із логотипом G".

До слова, це не перший випадок, коли Guess копіюють вироби іншого бренду. Вони вже випускали сумки, що нагадують Dior, Louis Vuitton і Chanel.

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