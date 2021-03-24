Творців російської "Маски" звинуватили у відвертому плагіаті костюмів: фото

Естонська дизайнерка побачила свої роботи на російському шоу

Поки все захоплюються костюмами з гіпершоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна", у Росії через костюми розгорівся скандал. Виявляється, кілька персонажів для російський версії було скопійовано.

Естонська дизайнерка і стиліст Лійсі Еесма побачила, що російські колеги повторили її костюми.

На своїй сторінці в Instagram вона запропонувала порівняти її роботи, які вона готувала для естонської версії популярного шоу, і варіант російських колег.

"Нарешті мене скопіювали. Привіт, популярносте і славо! Мій рожевий лев і жовта неваляшка склоновані в російському шоу "Маска", – написала вона.

Ліворуч – костюми Лійсі, праворуч – російських дизайнерів.

Зліва костюм Лійсі, праворуч – російських дизайнерів Фото: instagram.com/liisieesmaa/

Зліва костюм Лійсі, праворуч – російських дизайнерів Фото: instagram.com/liisieesmaa/

Також вона прокоментувала скандал виданню DELFI.

Естонська дизайнерка розповіла, що костюми робила для двох версій шоу, але нікому не продавала права на свої роботи.

"Я зробила дизайн цих персонажів для естонської версії шоу. Після цього ми продали їх латишам для їхньої версії Balss maskā. Тобто вони знову використовували створені мною 10 костюмів і самі зробили ще двох персонажів... Але я не укладала ніяких договорів, щоб продати комусь своє авторство. Для мене було дивно, що латиші купують ці костюми, а Росія, де є мільйони глядачів і, швидше за все, більш значний бюджет, робить копії", – сказала Лійсі.

Костюми російських дизайнерів вона назвала безглуздими і зазначила, що копії – це копії.

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