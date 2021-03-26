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5 ідей, з чим носити светр на блискавці — хіт сезону

Сьогодні, 18:09

Підбірка актуальних образів для цієї весни

Днями Раф Сімонс показав, як стильно утеплитися майбутньої восени. Ну а ми поки продовжуємо шукати натхнення для весняних лукі. Один з найбільш "інстаграмних" трендів сезону — светр із застібкою-блискавкою на комірі. Його можна носити поверх водолазки, одягати під піджак, поєднувати з будь-якими брюками або навіть із сукнею. Якщо такий светр вже є у вашому гардеробі, підгляньте, як його носять блогери. У цій добірці ми саме зібрали 5 безпрограшних комплектів — із соцмереж і не тільки.

З піджаком

Замінивши сорочку светром на блискавці, ви отримаєте оригінальний образ для офісу або прогулянок містом. Головне, щоб піджак був досить щільним і об'ємним — лише так він не втратить форму.

Фото: instagram.com/closedofficial

З брюками з розрізами

Джинси або легінси — занадто нудно. Якщо вдягаєте подовжений светр на блискавці, додайте до нього вузькі брюки з розрізами біля щиколоток. Такі з'явилися в колекціях багатьох дизайнерів і швидко полюбилися зіркам streetstyle-хронік. Той випадок, коли одна деталь змінює все.

Фото: instagram.com/weworewhat

З короткою спідницею і масивним взуттям

Образи, в яких змішані різні стилі, завжди привертають увагу. А спортивний светр у поєднанні з кокетливою спідницею і масивними чоботами — хороший спосіб натякнути оточуючим, що ви дівчина з характером.

Фото: instagram.com/lissyroddyy

Фото: instagram.com/wethepeoplestyle

З сукнею-комбінацією

Не треба чекати літа, щоб вигуляти улюблену шовкову сукню. Одягайте поверх неї светр із блискавкою і носьть вже зараз. Такий образ не тільки дуже практичний, але і цікавий за рахунок поєднання протилежних фактур — гладкої і рельєфної. До того ж, тренд на багатошаровість ніхто не відміняв.

Фото: intermixonline.com

Фото: massimodutti.com

З речами зі шкіри

Ми вже ділилися добіркою трендових речей зі шкіри , а тут вони теж доречні. Якщо хочеться піти в бік спорт-шику, обирайте шкіряні джоггери. Зібралися на побачення? Придивіться до шкіряних спідниць. Колір светру при цьому може бути контрастним або відрізнятися на кілька тонів.

Фото: instagram.com/nakdfashion

Фото: instagram.com/closedofficial

Нагадаємо, раніше ми розповідали ще про 7 трендових речей цієї весни.

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