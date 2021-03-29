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Guess обвинили в плагиате культовой сумки: как выглядит оригинал и копия

Сегодня, 15:56

Неловко получилось

Пока создателей российской "Маски" обвиняют в плагиате костюмов, в мире моды тоже разгорелся скандал. На днях американский бренд Guess представил новую коллекцию сумок-шопперов с тисненым логотипом по центру. Всё бы ничего, если бы не внимательные пользователи соцсетей. В Twitter сравнили новинку Guess с культовой сумкой Telfar — и оказалось, что они похожи, как две капли.

Сумка Telfar Medium Shopper, сумка GUESS Embossed Logo G-Tote
Сумка Telfar Medium Shopper, сумка GUESS Embossed Logo G-Tote
Фото: instagram.com/diet_prada

Основанный темнокожим американцем Телфаром Клеменсом, бренд Telfar пережил настоящий триумф в 2020-м. Его сумки называют Hermès Birkin для миллениалов и раскупают так же быстро. При этом цена остается сравнительно демократичной — от 150 до 257$.

Возможно, дизайнерам Guess просто надоело стоять в очереди за легендарным шоппером, поэтому они создали свой. Бренд повторил все детали сумок Telfar, кроме буквы логотипа. Впрочем, даже знаковый треугольник Guess внезапно превратился в круг. А вот стоимость изделий более бюджетная — от 75 до 95$.

Сумка Telfar Medium Shopper, сумка GUESS Embossed Logo G-Tote
Сумка Telfar Medium Shopper, сумка GUESS Embossed Logo G-Tote
Фото: instagram.com/diet_prada

После шквала критики в СМИ и соцсетях, Guess заявили о том, что снимают сумки с продажи. Официальное письмо бренда опубликовал журнал PAPER: "Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути к успеху Telfar, поэтому приняли независимое решение прекратить продажу сумок с логотипом G".

К слову, это не первый случай, когда Guess копируют изделия другого бренда. Они уже выпускали сумки, напоминающие Dior, Louis Vuitton и Chanel.

Также ранее мы рассказывали о самых трендовых сумках этого года.

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