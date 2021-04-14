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Для шанувальників травки: Reebok випустив лімітовані кросівки до Дня марихуани

Сьогодні, 13:16

Вони надійдуть у продаж 20 квітня і будуть коштувати 90 доларів

Схоже, не лише Мадонна любить побалуватися травкою. До неофіційного свята "4/20", або Дня марихуани, спортивний бренд Reebok переосмислив свою популярну модель кросівок Classic Leather. Тепер на них з'явилися тематичні кольорові акценти і написи, а також малюнки у вигляді червоних очей. Новинку анонсував HypeBeast.

Фото: Reebok

Темно-зелений відтінок коноплі повторюють традиційні для Reebok смуги з боків. Нижня частина взуття розфарбована жовто-помаранчевим градієнтом – як символ світанкового неба.

Фото: Reebok

Ззаду замість логотипу бренду написано "доброго ранку": good – на лівому кросівку, а morning – на правому. Недвозначний напис з'явився і у внутрішній частині – the best way to start the day ("найкращий спосіб почати день").

Фото: Reebok

На язичку намальовані напівприкриті червоні очі. Також їх можна помітити поруч із логотипом біля шнурків. Вартість кросівок – лише 90 дол.

Фото: Reebok

Reebok не вперше пропагує вживання марихуани в оздоровчих цілях. В блозі бренду опубліковані дослідження позитивного впливу каннабісу на організм.

Нагадаємо про новий поворот у скандалі з Nike: бренд вимагає надіслати фейкові кросівки з кров'ю назад.

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