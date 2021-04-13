У Valentino відреагували на коментарі хейтерів до реклами з голим чоловіком: Зло – в очах того, хто дивиться

Після шквалу критики під знімком оголеного фотографа з жіночою сумкою Valentino креативний директор бренду опублікував пост

Минулої п'ятниці багатьох вразила "поношена" сумка Balenciaga за 99 000 грн. А тепер у центрі скандалу опинився модний будинок Valentino. Днями бренд презентував колекцію аксесуарів Valentino Collezione Milano від креативного директора П'єрпаоло Піччолі. Фотографом рекламної кампанії став 27-річний американець Майкл Бейлі-Гейтс. На одному зі знімків він оголений позує сам із сумкою Roman Stud Valentino. На жаль, в мережі такий креатив не оцінили.

Автопортрет Майкла Бейлі-Гейтса Фото: Valentino

Пост із суперечливою фотографією зібрав понад 10 тисяч коментарів. Значна частина з них – різко негативні. Valentino звинуватили у неповазі до жінок і в тому, що він транслює сумнівні цінності підростаючому поколінню. Окрім претензій, користувачі засипали коментарі зеленим смайликами – ну, такими, яким не дуже добре.

Коментарі в Instagram @maisonvalentino

Такий шквал критики П'єрпаоло Піччолі не став ігнорувати. У відповідь усім хейтерам він опублікував пост на своїй сторінці в Instagram.

"Моя робота – передати своє бачення краси відповідно до часу, в якому ми живемо. Краса і те, що ми вважаємо прекрасним – це відображення наших власних цінностей, – написав креативний директор Valentino. – Ми бачимо портрет вродливого юнака. Він не уособлює собою зло. Зло народжується в очах того, хто дивиться, а не криється в оголеному тілі".

П'єрпаоло Піччолі Фото: instagram.com/pppiccioli

Також Піччолі додав, що пишається можливістю використовувати свій голос і свою роботу для того, щоб протистояти всім формам насильства, ненависті та дискримінації.

"Ми бачимо величезний зсув у природі людини, в русі до самопізнання. Еволюція можлива, якщо можливі рівність і об'єднання, якщо права людини захищені, і зростає свобода і культура сприйняття. Ненависть – це реакція на страх. А страх легко перетворюється на насильство, яке можна виразити або коментарем, або нападом на двох підлітків, які цілуються в метро".

П'єрпаоло Піччолі Фото: instagram.com/pppiccioli

Заява креативного директора привернула ще більше уваги до скандальної реклами. Багато хто погодився зі словами П'єрпаоло і написав слова підтримки. Шанувальники кампейну вважають, що фото не розмиває гендерні кордони, а всього лише доносить меседж: "сумка пасує усім".

Попри те, що Valentino присвятив кампанію свободі вираження поглядів та заохочення індивідуальності, інші образи менш провокаційні. На фотографіях дівчата позують в квіткових вбраннях із аксесуарами нової колекції.

Valentino Collezione Milano Фото: Valentino

Valentino Collezione Milano Фото: Valentino

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