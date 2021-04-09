Скандал з Nike: покупці кросівок з кров'ю мають надіслати їх назад

Гроші за них повернуть в повному обсязі

Наприкінці березня лейбл MSCHF і репер Lil Nas випустили кросівки Nike Satan Shoes з краплею людської крові. Після шквалу критики спортивний бренд заявив, що не має відношення до створення взуття, подав до суду і вже його виграв. Зараз їм майже вдалося врегулювати всі питання. У Nike залишилася лише одна вимога – вилучити у покупців кросівки і повернути їм гроші. Інформація про це з'явилася на Yahoo.

Satan Shoes імітують культові Nike Air Max Фото: satan.shoes

Початковим умовою Nike була зупинка продажів "сатанинських кросівок". Але до того моменту 665 пар з 666 були вже розпродані. Тому компанія змінила свою вимогу і повідомила, що MSCHF готові відшкодувати кожному покупцеві повну вартість скандального взуття – 1018 дол. Оскільки придбати кросівки з кров'ю можна було тільки онлайн, їх потрібно відправити назад поштовою службою.

Satan Shoes імітують культові Nike Air Max Фото: twitter.com/JustFreshKicks

"Покупці, які вирішили не повертати своє взуття і пізніше зіткнуться з дефектом продукту або проблемою, пов'язаною зі здоров'ям, мають звертатися в MSCHF, а не в Nike", – заявили представники Nike.

Самі творці кросівок кажуть, що задоволені тим, як було врегульовано позов. На випадок, якщо бажаючих повернути Satan Shoes бракуватиме (що дуже ймовірно), MSCHF залишили останню 666-у пару собі.

Нагадаємо, відразу після того, як Nike подав до суду, лейбл випустив футболку з його позовом. До теперішнього моменту вона не доступна на сайті і в додатку MSCHF, а пост про неї в Twitter видалений.

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