62-річна Мадонна покурила марихуану і пристрасно поцілувалася з бойфрендом: відео

Артистка показала відверті кадри в Instagram

62-річна поп-зірка Мадонна, яка вкрала фото незнайомки і "прикріпила" на нього свою голову, продемонструвала шанувальникам, як вона пристрасно цілується зі своїм молодим коханим, 26-річним Ахламаліком Вільямсом.

При цьому парочка також курила перед камерою марихуану, розмахуючи самокруткою. Відео Мадонна розмістила в Instastories.

Мадонна з бойфрендом Відео: instagram.com/madonna

Західні ЗМІ повідомляють, що Мадонна і Ахламалік познайомилися ще в 2015 році, коли хлопцеві було всього 20 років. Вільямс проходив прослуховування до команди артистки під час туру Rebel Heart. Мадонна і Ахламалік стали зустрічатися в 2018 році, а свої стосунки вони розсекретили лише через рік. Зараз Вільямс живе разом з Мадонною, і його спільні фото з артисткою нерідко з'являються на її сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Мадонна в одній білизні збентежила Мережу новими фото.

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