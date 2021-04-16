Безпрограшний бежевий: Олена Зеленська показала новий елегантний образ у Франції
Президент і перша леді прибули до Парижа з робочим візитом
Вчора ми обговорювали на прикладі Олени Зеленської, як носити сірий колір. А тепер головним відтінком вбрання першої леді став бежевий. Як повідомляє Офіс Президента, сьогодні Володимир Зеленський з дружиною зустрінуться з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці.
Олена Зеленська в черговий раз підтвердила свою любов до українських брендів. Перша леді України вдягнула костюм зі спідниці довжини максі і приталеного жакета від Lake Studio. Акцентом в образі став тонкий темно-коричневий пояс, яким перша леді виграшно підкреслила талію.
Також Зеленська обрала улюблені бежеві човники, додала лаконічну підвіску на шию і взяла з собою чорні окуляри.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найгучніші модні провали королівських осіб і перших леді.
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