Джилл Байден з'явилася на публіці в старому образі. Зате їй личить!
Перша леді виступила з промовою у Білому домі
Пам'ятаєте, як Джилл Байден повторила образ Меган Маркл? А цього разу перша леді США "процитувала" саму себе. На онлайн-зустрічі із сім'ями військовослужбовців у Білому домі Джилл Байден з'явилася в фіолетовому костюмі. У ньому дружина президента раніше виступала на панельній дискусії в онкологічному центрі Мессі у Вірджинії.
В образ Джилл Байден внесла лише незначні корективи – замінила сережки, а замість чобіт взула бежеві човники. Завершальною деталлю стала маска з візерунком у тон.
Цікаво, що це не єдине фіолетове вбрання в гардеробі першої леді. У січні вона відвідала Національну алею у Вашингтоні в пальто і сукні такого ж кольору.
Кажуть, що пристрасть Джилл до фіолетового невипадкова. Колір виходить після змішування червоного і синього – кольорів демократів і республіканців. Тому фіолетові вбрання на Джилл Байден може символізувати єдність.
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