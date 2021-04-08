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Джилл Байден з'явилася на публіці в старому образі. Зате їй личить!

Сьогодні, 14:18

Перша леді виступила з промовою у Білому домі

Пам'ятаєте, як Джилл Байден повторила образ Меган Маркл? А цього разу перша леді США "процитувала" саму себе. На онлайн-зустрічі із сім'ями військовослужбовців у Білому домі Джилл Байден з'явилася в фіолетовому костюмі. У ньому дружина президента раніше виступала на панельній дискусії в онкологічному центрі Мессі у Вірджинії.

Джилл Байден у Білому домі
Джилл Байден у Білому домі
Фото: instagram.com/flotus

Джилл Байден у центрі Мессі
Джилл Байден у центрі Мессі
Фото: instagram.com/vcumassey

В образ Джилл Байден внесла лише незначні корективи – замінила сережки, а замість чобіт взула бежеві човники. Завершальною деталлю стала маска з візерунком у тон.

Джилл Байден у Білому домі
Джилл Байден у Білому домі
Фото: instagram.com/flotus

Джилл Байден у центрі Мессі
Джилл Байден у центрі Мессі
Фото: instagram.com/vcumassey

Цікаво, що це не єдине фіолетове вбрання в гардеробі першої леді. У січні вона відвідала Національну алею у Вашингтоні в пальто і сукні такого ж кольору.

Джілл Байден
Джілл Байден
Фото: Getty Images

Кажуть, що пристрасть Джилл до фіолетового невипадкова. Колір виходить після змішування червоного і синього – кольорів демократів і республіканців. Тому фіолетові вбрання на Джилл Байден може символізувати єдність.

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