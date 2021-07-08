Блиск і гламур на червоній доріжці Канн-2021: найстильніші образи другого дня

Другий день кінофестивалю був гучним, оскільки у вечірній час починалися заходи і покази брендів, за якими, в свою чергу, слідували знаменитості

Найстильніші образи червоної доріжки в Каннах-2021 у другий день фестивалю / Фото: Getty Images

Після приголомшливої церемонії відкриття на Каннському кінофестивалі пішов другий не менш яскравий день з червоною доріжкою, куди зірки прийшли блищати в своїх розкішних нарядах. Другий день кінофестивалю був гучним, оскільки у вечірній час починалися заходи і покази брендів, за якими, в свою чергу, слідували знаменитості.

Акторка Дайан Крюгер в Каннах / Фото: Getty Images

Під час показу "Tout S'est Bien Passe (Все було добре)" на червону килимову доріжку спустилися Дайан Крюгер, Енді Макдауелл і Кендіс Свейнпол.

Актриса Енді Макдауелл / Фото: Getty Images

Після 12 місяців, проведених вдома через карантин, блиску і об'єму захотілося всім. Широкі шлейфи та декоровані бюсти стали темою прем'єри червоної килимової доріжки.

Модель Кендіс Свейнпол / Фото: Getty Images

У Палаці фестивалів також пройшла вечеря від Chopard. Модель Белла Хадід продовжила свою оду старому голлівудському гламуру на другий день, вдягнувши маленьку чорну сукню з пір'ям, доповнивши образ прозорими рукавичками і кольоровими дорогоцінними каменями.

Модель Белла Хадід / Фото: Getty Images

Увагу до себе притягнула і Тільда Суїнтон, одягнена в темно-синій шовковий комплект, оксамитові мюлі на плоскій підошві і з пов'язкою на обличчі.

Актриса Тільда Суїнтон / Фото: Getty Images

Маріон Котійяр також була присутня в своєму третьому образі Chanel за тиждень.

Актриса Маріон Котійяр / Фото: Сьогодні

Насправді, після багатьох місяців роботи вдома, Каннський кінофестиваль тепер весь у блиску і гламурі вже другий день.

Модель Ноель Капрі / Фото: Getty Images

Модель Флора Кокрель / Фото: Getty Images

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