Белла Хадід в вінтажній сукні повторила образ Наомі Кемпбелл. Хто виглядає ефектніше?

24-річна модель вибрала для свого виходу на червону доріжку в Каннах вінтажну сукню французького модельєра Jean Paul Gaultier. У 2002 році його на подіумі представляла Наомі Кемпбелл

Битва суконь Белли Хадід проти Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images, Vogue

У Каннах відкрився кінофестиваль з його знаменитою червоною доріжкою, на якій зірки блищать в кращих нарядах. Однією з найпомітніших в перший день фестивалю була модель Белла Хадід, обравши для свого виходу вінтажну сукню французького модельєра Jean Paul Gaultier. Його ж раніше одягала колега Белли Наомі Кемпбелл. Розбираємося, кому ж наряд йде більше.

Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier в Каннах / Фото: Getty Images

Білу сукню з корсетним верхом і шлейфом з чорного шифону, що розвівається, було створено дизайнером 19 років тому. У 2002 році його на подіумі представляла Наомі Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

Якщо порівняти два няряда, то можна побачити, що для Белли Хадід був трохи видозмінений ліф сукні – під чорний шифон на грудях додали чорні вкладиші, щоб не просвічувалися груди. Все ж інше залишилося таким же.

У соцмережах вже розгорілася дискусія з стосовно того, кому ж з моделей вдалося представити образ ефектніше. А що з цього приводу скажете ви?

Раніше зазначалося, що в минулому році кіноогляд в Каннах застала пандемія, що зробило захід ще більш довгоочікуваним. В цьому році в Каннах покажуть два українські фільми, і в цілому програма кінофестивалю виглядає вельми насиченою.