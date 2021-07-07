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Белла Хадід в вінтажній сукні повторила образ Наомі Кемпбелл. Хто виглядає ефектніше?

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 липня, 09:50
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24-річна модель вибрала для свого виходу на червону доріжку в Каннах вінтажну сукню французького модельєра Jean Paul Gaultier. У 2002 році його на подіумі представляла Наомі Кемпбелл
Битва суконь Белли Хадід проти Наомі Кемпбелл
Битва суконь Белли Хадід проти Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images, Vogue

У Каннах відкрився кінофестиваль з його знаменитою червоною доріжкою, на якій зірки блищать в кращих нарядах. Однією з найпомітніших в перший день фестивалю була модель Белла Хадід, обравши для свого виходу вінтажну сукню французького модельєра Jean Paul Gaultier. Його ж раніше одягала колега Белли Наомі Кемпбелл. Розбираємося, кому ж наряд йде більше.

Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier в Каннах
Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier в Каннах / Фото: Getty Images

Білу сукню з корсетним верхом і шлейфом з чорного шифону, що розвівається, було створено дизайнером 19 років тому. У 2002 році його на подіумі представляла Наомі Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл в сукні Jean Paul Gaultier
Наомі Кемпбелл в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

Якщо порівняти два няряда, то можна побачити, що для Белли Хадід був трохи видозмінений ліф сукні – під чорний шифон на грудях додали чорні вкладиші, щоб не просвічувалися груди. Все ж інше залишилося таким же.

У соцмережах вже розгорілася дискусія з стосовно того, кому ж з моделей вдалося представити образ ефектніше. А що з цього приводу скажете ви?

Раніше зазначалося, що в минулому році кіноогляд в Каннах застала пандемія, що зробило захід ще більш довгоочікуваним. В цьому році в Каннах покажуть два українські фільми, і в цілому програма кінофестивалю виглядає вельми насиченою.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

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