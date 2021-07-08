Блеск и гламур на красной дорожке Канн-2021: самые стильные образы второго дня

После потрясающей церемонии открытия на Каннском кинофестивале последовал второй не менее яркий день с красной дорожкой, куда звезды пришли блистать в своих роскошных нарядах. Второй день кинофестиваля был шумным, поскольку в вечернее время начинались мероприятия и показы брендов, за которыми, в свою очередь, следовали знаменитости.
Во время показа "Tout S’est Bien Passe (Все было хорошо)" на красную ковровую дорожку спустились Дайан Крюгер, Энди Макдауэлл и Кэндис Свейнпол.
После 12 месяцев, проведенных в дома из-за карантина, блеска и объема захотелось всем. Широкие шлейфы и декорированные бюсты стали темой премьеры красной ковровой дорожки.
Во Дворце фестивалей также прошел ужин от Chopard. Модель Белла Хадид продолжила свою оду старому голливудскому гламуру на второй день, надев маленькое черное платье с перьями, дополнив образ прозрачными перчатками и цветными драгоценными камнями.
Внимание к себе притянула и Тильда Суинтон, облаченная в темно-синий шелковый комплект, бархатные мюли на плоской подошве и с повязкой на лице.
Марион Котийяр также присутствовала в своем третьем образе Chanel за неделю.
На самом деле, после многих месяцев работы дома, Каннский кинофестиваль теперь весь в блеске и гламуре уже второй день.
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