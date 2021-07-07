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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

ТОП-5 дивних нарядів з червоної доріжки фестивалю в Каннах

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 липня, 16:00
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Не всі гості знаменитого кінофестивалю користуються послугами стилістів. А даремно, адже тоді вони вбираються в наряди, які виставляють їх не в кращому світлі
Гості кінофестивалю в Каннах
Гості кінофестивалю в Каннах / Фото: Getty Images

Стартував 74-тий Каннський фестиваль з його знаменитою червоною доріжкою, куди зірки приходять покрасуватися і продемонструвати свій бездоганний образ. Цікаво, що прес-код Каннського фестивалю звучить як black tie, але гості червоної доріжки його трактують по-своєму, виблискуючи в нарядах з пір'ям, паєтками, органзою, оголюючи різні частини тіла розрізами різної форми і глибини. Іноді гості переходять межу своєю оригінальністю і в результаті виходять дуже безглузді вбрання.

Ми зібрали ТОП-5 найдивніших нарядів першого дня Каннського фестивалю.

1. Cопрезидент і художній директор Chopard Каролін Шойфеле вибрала дивне плаття дівчакового рожевого кольору, але з досить вульгарним декольте.

Канни-2021: Каролін Шойфеле
Канни-2021: Каролін Шойфеле / Фото: Getty Images

2. Актриса Ірис Бербен одягла сукню зі змістом, але точно без смаку. На її сукні красується величезний напис Plus forts ensemble, що в перекладі з французької мови означає "Разом – ми сила".

Канни-2021: актриса Ірис Бербен
Канни-2021: актриса Ірис Бербен / Фото: Getty Images

3. Дівчина в жовтій занадто пишній сукні, схожій натістечко і досить дивне, не структуроване. У Хелен Міррен краще вийшло обіграти жовтий колір.

Гостя кінофестивалю в Каннах
Гостя кінофестивалю в Каннах / Фото: Getty Images

4. Коли хочеться виглядати нарядненько, а виходить безглуздо. Чоловік вирішив прикрасити білий костюм квітами, білим обідком для волосся, дивним взуттям і масивною сережкою.

Гість кінофестивалю в Каннах
Гість кінофестивалю в Каннах / Фото: Getty Images

5. Останнє місце дісталося відразу двом гостям кінофестивалю, які вбралися, як наречена напідпитку з пов'язкою на нозі і порно зірка в прозорій сукні.

Гості кінофестивалю в Каннах
Гості кінофестивалю в Каннах / Фото: Сьогодні

Нагадаємо, що не за горами і український кіноогляд – Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 14 по 21 серпня.

Про підсумки Одеського кінофестивалю в минулому році – дивіться подробиці в ролику:

Раніше ми розповіли про 10 кращих фільмах Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Червона доріжка: найстильніші гості
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Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

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