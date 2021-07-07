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Хто і в чому відзначився на червоній доріжці Канн-2021: найстильніші образи

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 липня, 08:24
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Дрес-код Каннського фестивалю звучить як black tie, але гості червоної доріжки його трактують по-своєму, виблискуючи в нарядах з пір'ям, паєтками, органзою, оголюючи різні частини тіла розрізами
Гості каннського фестивалю-2021
Гості каннського фестивалю-2021 / Фото: Getty Images

74-й Каннський кінофестиваль відкрито! У минулому році кіноогляд застала пандемія, що зробило захід ще більш довгоочікуваним. В цьому році в Каннах покажуть два українські фільми, і в цілому програма кінофестивалю виглядає вельми насиченою.

Фестиваль знаменитий своєю червоною доріжкою, де зірки виблискують в своїх модних нарядах. Дрес-код Каннського фестивалю звучить як black tie, але гості червоної доріжки його трактують по-своєму, виблискуючи в нарядах з пір'ям, паєтками, органзой, оголюючи різні частини тіла розрізами різної форми і глибини.

Загалом, тут є на що подивитися, тому ми зібрали ТОП-10 найкращих нарядів з червоної доріжки першого дня Каннського фестивалю.

1. Модель Белла Хадід в перший день Каннського фестивалю прийшла в елегантному чорно-білій сукні від Jean Paul Gaultier.

Канни 2021: Белла Хадід на червоному хіднику
Канни 2021: Белла Хадід на червоному хіднику / Фото: Getty Images

2. Актриса Джессіка Честейн прийшла на червону доріжку в чорній сукні французького модного дому Dior.

Канни-2021: Джессіка Честейн в Dior
Канни-2021: Джессіка Честейн в Dior / Фото: Getty Images

3. Актриса Джоді Фостер прийшла на червону доріжку в білій лаконічній сукні від Givenchy.

Канни-2021: Джоді Фостер в Givenchy
Канни-2021: Джоді Фостер в Givenchy / Фото: Getty Images

4. Актриса Хелен Міррен приголомшливо виглядала в жовтій сукні від Dolce & Gabbana.

Гелен Міррен на Канньскому кінофестивалі-2021
Гелен Міррен на Канньскому кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

5. Модель Кендіс Свейнпол сліпила очі не тільки своєю красою, а й блискучим костюмом від Etro.

Кендіс Сванепул на червоній дорожці в Каннах
Кендіс Сванепул на червоній дорожці в Каннах / Фото: Getty Images

6. Модель і колишня перша леді Франції Карла Бруні прийшла на червону доріжку в елегантній блакитній сукні Celine.

Карла Бруні позує на червоній доріжці Канн-2021
Карла Бруні позує на червоній доріжці Канн-2021 / Фото: Getty Images

7. Співачка Соко прийшла в стильній сукні у великі пайетки від Gucci.

Канни-2021: Соко в Gucci
Канни-2021: Соко в Gucci / Фото: Getty Images

8. Модель і актриса Еліза Сенауі вибрала для червоної доріжки смарагдову сукню від Alberta Ferretti.

Канни-2021: Еліза Сенауі в Alberta Ferretti
Канни-2021: Еліза Сенауі в Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

9. Актриса і продюсер Меггі Джилленхол прийшла на червону доріжку Канн в елегантній білій сукні з Кейп від Celine.

Канни-2021: Меггі Джилленхол в Celine
Канни-2021: Меггі Джилленхол в Celine / Фото: Getty Images

10. Президент журі Каннського фестивалю Спайк Лі потрапив в наш ТОП кращих нарядів в рожевому Louis Vuitton.

Канни-2021: Спайк Лі в Louis Vuitton
Канни-2021: Спайк Лі в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що не за горами і український кіноогляд – Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 14 по 21 серпня.

Про підсумки Одеського кінофестивалю в минулому році – дивіться подробиці в ролику:

Раніше ми розповіли про 10 кращих фільмах Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

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