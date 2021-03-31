Американський бренд випустив сукні для тренувань із вбудованими шортами і бюстгальтером (фото)

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Бренди постійно підкидають нам більше причин повернутися після локдауна в зал. спочатку Adidas презентував весняний дизайн культових кросівок, а тепер Girlfriend Collective створив міні-сукні для тренувань. Розповідаємо, чому таку варто додати у свій вішлист.

Сукні Undress Фото: girlfriend.com

Еко-відповідальний бренд із США Girlfriend Collective полюбився багатьом своїми лосинами і спортивними бра. Але в новому сезоні магазин розширює лінійку одягу для активного відпочинку. На офіційному сайті з'явилися сукні Undress із вбудованим бюстгальтером і шортами. Вони пошиті з еластичного матеріалу FLOAT, який отримують з переробленого пластику.

Сукня Undress Фото: girlfriend.com

Сукня Undress Фото: girlfriend.com

Тканина сукні має індекс захисту від сонця UPF 50+. Це означає, що вона пропускає лише 1/50 ультрафіолетових променів. А оскільки матеріал сукні ще й вологовідштовхувальний, на ньому не залишаться сліди поту.

Сукня Undress Фото: girlfriend.com

Сукні мають злегка приталений силует і лаконічний дизайн — жодного декору, тільки відкриті плечі та перехресні бретелі на спині. Загалом представлено 7 відтінків, серед яких жовто-коричневий, лавандовий і хакі.

Сукня Undress Фото: girlfriend.com

Ціна демократична — 78 дол. Окрім стандартних розмірів, є рішення і для дівчат plus-size.

Cукня Undress Фото: girlfriend.com

Girlfriend Collective заявляє, що знімати таку сукню навряд чи захочеться. Але коли річ все ж зноситься або набридне, її можна надіслати назад — на повторну переробку для майбутніх колекцій.

Нагадаємо, прямо зараз всі обговорюють скандал навколо Nike: лейбл МSCHF і репер Lil Nas без дозволу випустили "сатанинські" кросівки з його логотипом.

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