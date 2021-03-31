Plus-size модель Ешлі Грем довела, що шкіряні брюки пасують всім

Здається, вона знайшла ідеальний фасон

Відома модель plus-size знає, як привернути до себе увагу. В минулому Ешлі Грем розбурхала мережу голими фото , Ну а тепер приміряла зухвалий тренд — шкіряні брюки. Своїм образом вона показала, що такі пасубть не лише дівчатам зі стандартними параметрами.

На сторінці в Instagram Ешлі поділилася вбранням у стилі атлейджер (якщо ви читали наш модний словник, то знаєте, що це). Plus-size модель одягла чорні штани з еластичної еко-шкіри VEDA, білий світшоти Fear of God із принтом та босоніжки з квадратним носом. Ефектним доповненням стала маленька срібляста сумочка Fendi.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Крім трендового вільного крою, у подібних шкіряних брюк є щонайменше дві фішки. Довгі штанини з вертикальною прострочкою візуально "витягують" силует, а посадка на талії балансує пропорції. Також Грем зробила додатковий акцент на талії — підвернула світшот.

Фото: instagram.com/ashleygraham

До речі, це не перший виріб зі шкіри в гардеробі супермоделі. Раніше вона демонструвала провокаційний образ у латексних брюках, а також приміряла подовжену сорочку.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Більше цікавих ідей можна знайти в нашій добірці стильних речей зі шкіри на кожен день.

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