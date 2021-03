Nike подав до суду на компанію, що продає кросівки Air Max з людською кров'ю

Раніше вони випускали кросівки зі святою водою

Поки бренд Guess звинувачують у плагіаті, репер Lil Nas та лейбл MSCHF випустили власні кросівки Nike. Назвали їх Satan Shoes ("сатанинські кросівки"), прикрасили пентаграмою і додали в підошву крапельку... людської крові. Втім, запитати дозволу у Nike творчий дует не наважився. Тепер спортивний гігант обурений і вже подав на них до суду. Про це повідомляє BBC.

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

"Диявольські" кросівки створені як нова модель легендарних Nike Air Max `97. Загалом у продаж надійшло 666 пар, ціна однієї — 1018$. Така сума нікого не збентежила: у перший день Lil Nas і MSCHF заявили , що вся лінійка розпродана. Свою пару встигли відхопити навіть деякі селебріті — наприклад, скандальна Майлі Сайрус.

Майлі Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Але поки 666 користувачів раділи обновкам, інших вони обурили. На Nike посипався шквал критики і звинувачень у богохульстві. Бренд відреагував оперативно — спростував свою участь у розробці кросівок та подав на MSCHF в суд. У позові компанія вимагає припинити використовувати логотип Nike і звинувачує лейбл у нанесенні репутаційного збитку.

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

Репер Lil Nas підтримав хайп і виклав на свій YouTube-канал відео під назвою Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe ( "Lil Nas X вибачається за сатанинські кросівки"). Щоправда, вибачень там немає — лише фрагмент з кліпу Montero (Call Me By Your Name). Скандальне взуття стало своєрідним мерчем до нього. У музичному відео репер спускається на пілоні в пекло, щоб станцювати приватний танець на колінах у диявола.

Фрагмент з кліпу Montero (Call Me By Your Name) Фото: instagram.com/lilnasx

Цікаво, що MSCHF не вперше обіграв релігійну тематику. Раніше вони презентували "Jesus Shoes", які замість крові містили краплі святої води. Попри на те, що "Взуття Ісуса" теж вийшло під брендом Nike, тоді це нікого не збентежило.

Фото: farfetch.com

